Копейская шашлычная с портретом Галустяна попала под административное дело

На владельца киоска с шаурмой и Михаилом Галустяном завели дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, 20 декабря антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения рекламного законодательства при использовании в рекламе заведения общественного питания в Копейске изображения российского шоумена, юмориста, комедийного актера Михаила Галустяна.

Напомним, заявление о распространении данной рекламы поступило в Челябинское УФАС в ноябре этого года. Рекламная конструкция в виде «настенного панно», размещенная на здании заведения, помимо фотографии Михаила Галустяна, содержала следующие сведения: «Шашлык, Шаурма, На углях…».

«По мнению Челябинского УФАС, использование указанного визуального образа российского шоумена, предлагающего воспользоваться рекламируемыми услугами организации общественного питания, фактически является рекомендацией относительно определенного объекта рекламирования», – заявили в антимонопольной службе. При этом документов о том, что присутствующее в рекламе физическое лицо рекомендует данное заведение общественного питания, в антимонопольный орган не представлено.

Кроме того, более половины участников заседания Экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России, которое состоялось 18 декабря, также посчитали, что использование образа физического лица в данной рекламе воспринимается в качестве его одобрения организации общественного питания.

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении индивидуального предпринимателя, который осуществляют свою деятельность в данном заведении.

Заседание Комиссии состоится 14 февраля в 11:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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