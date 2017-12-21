Южный Урал попал в поле зрения конспирологов

Конспирологи представили топ-5 самых таинственных происшествий 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая часть событий, вошедших в пятерку самых загадочных происшествий года, так или иначе связана с феноменом НЛО. Об этом заявил ведущий канала Beyond Science.

Прежде всего, стоит отметить активизацию сторонников теории заговора, давно обвиняющих NASA в попытках скрыть существование инопланетян. Этому способствовало изменение угла наблюдений камер международной космической станции после того, как уфологии в январе, феврале, сентябре и в последующие месяцы 2017 года заметили на видео и фотоснимках НЛО, запечатленные в непосредственной близости от МКС.

Далее в рейтинге необъяснимого следует так и не получивший внятного объяснений всплеск радиоактивного излучения и обнаружение элемента рутений 106 в Европе. Напомним, активисты международной экологической организации «Гринпис» заподозрили, что причиной повышенного радиоактивного фона могла стать авария на ПО «Маяк» в Челябинской области. Однако Росатом категорически отверг это обвинение. В настоящее время специальная комиссия пытается установить причину внезапного повышения радиоактивного фона.

Еще одно загадочное происшествие 2017 года – замеченное экипажем морского судна погружение гигантского НЛО недалеко от Мексики. Также в рейтинг попал НЛО, замеченный в октябре этого года над границей штатов Калифорния и Орегон. Согласно одной из версий, это был корабль инопланетян. Более приземленные наблюдатели решили, что речь о секретном летательном аппарате, созданном для американских ВВС по инопланетным технологиям.

Наконец, замыкает топ-5 странный звук, зафиксированный сразу в 60 локациях по всему миру 20 ноября громкий и странный звук. По мнению ряда наблюдателей, его мог породить входящий в верхние слои атмосферы гигантский НЛО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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