Экс-чиновник из Златоуста и его подельники, укравшие 165 тысяч рублей, отделались условными сроками

В Челябинской области осуждены бывшие муниципальные служащие, обвиняемые в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День», суд признал бывших руководителя муниципального учреждения «Управление культуры города Златоуста», директоров дворца культуры «Металлург» и местного жителя виновными в соответствии со степенью участия в подстрекательстве и пособничестве в мошенничестве, мошенничестве и служебном подлоге.

Следствием и судом установлено, что в 2015 – 2016 годах два директора учреждения культуры по просьбе чиновника поочередно трудоустроили жителя Златоуста и его родственника на различные должности во дворец культуры, выплатив им заработную плату в сумме более 165 тысяч рублей из средств муниципального бюджета. При этом, на самом деле, ни тот, ни другой в ДК не работали

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда экс-чиновнику и директорам дворца культуры назначено наказание в виде 1 года, 6 месяцев и 6 месяцев лишения свободы условно. Горожанин, якобы работавший в ДК, оштрафован на 5 тысяч рублей. Ущерб, причиненный бюджету, возмещен подсудимыми в полном объеме в ходе расследования уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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