Дело магнитогорца, угробившего в ДТП трех человек, направлено в суд

Житель Челябинской области, угробивший в аварии трех человек, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Магнитогорска. Он обвиняется в совершении преступления, квалифицируемого частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия магнитогорец 29 января нынешнего года на 115 километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» на территории Верхнеуральского района Челябинской области, управляя автомобилем NISSAN X-TRAIL в ходе обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль TOYOTA AVENSIS, в котором находилась семья из Екатеринбурга.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля TOYOTA AVENSIS – женщина и ребенок 10 лет, а также ехавшая с южноуральцем его мать скончались на месте ДТП.

Водителю автомобиля TOYOTA AVENSIS причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования обвиняемый в качестве компенсации за причиненный моральный вред возместил потерпевшим 150 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.12.17

Экс-чиновник из Златоуста и его подельники, укравшие 165 тысяч рублей, отделались условными сроками. / Челябинец задушил двухлетнего племянника. / 22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»