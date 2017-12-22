Южноуралец, дважды укусивший полицейского, получил четыре года колонии

Суд отправил в колонию жителя Трехгорного, дважды укусившего полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Трехгорный городской суд признал 21-летнего местного жителя виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В суде установлено, что в июле 2017 года наряд полиции доставил молодого человека в больницу для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отместку южноуралец набросился на одного из полицейских и укусил за височную область. На этом дебошир не успокоился, и уже в здании отдела полиции вновь укусил за предплечье того же сотрудника полиции.

С учетом того, что подсудимый в период совершения указанного преступления имел условное осуждение за кражу и незаконное хранение наркотиков, суд по требованию государственного обвинителя отменил условное осуждение и назначил виновному по совокупности приговоров наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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