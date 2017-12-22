В последний понедельник года в Челябинске откроется главный ледовый городок

На центральной площади Челябинска открывается ледовый городок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской мэрии, открытие главного ледового городка на площади Революции состоится в понедельник, 25 декабря. В этот день будут подведены итоги областного конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала».

Напомним, ледовый городок нынешней зимы посвящен предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинске с 19 по 29 апреля 2018 года.

На площади установлены воронки, ловушки и лабиринт «Простоквашино», гостей будут встречать скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, хоккеистов команд «Вымпел» и «Метеор» из советского мультфильма, а также Кота Матроскина и Шарика. Для ребятишек разного возраста по периметру городка рассредоточены пять тематических горок. В этом году они сделаны в соответствии с вступившими в силу ГОСТами, прямые – без крутых виражей и препятствий.

На возведение городка ушло более тысячи кубов льда, привезли который с челябинских водоемов. По традиции на площади установят двадцатиметровую искусственную ель, украшенную тематическими гирляндами. Весь городок будет оснащен современной иллюминацией – подсветку вмонтируют в ограждения и в основания всех ледяных фигур.

Новогодние и рождественские празднества откроются театрализованным представлением городского управления культуры и Центра культурно-информационной деятельности. Челябинцы увидят праздничный концерт и узнают имена главных Деда Мороза и Снегурочки Южного Урала. Претенденты из Еманжелинска, Златоуста, Магнитогорска, Миньяра, Озерска, Челябинска и Южноуральска в течение месяца пытались доказать, что именно они достойны носить это высокое звание. По итогам отборочных туров конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» в финал вышли восемь человек. 25 декабря в 17 часов зимние волшебники в сопровождении Снегурочек и других сказочных персонажей соберутся на центральной площади Челябинска, чтобы поздравить горожан. Победители и призеры конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» будут отмечены подарками от партнеров мероприятия. Кульминационным моментом праздника станет зажжение огней на главной городской елке. Кроме того, всех гостей будут ждать новогодние игровые программы, сюрпризы и подарки.

Для желающих отдохнуть в городке установят скамейки, в специально отведенной зоне можно будет перекусить или купить сувенир. Также будет работать фан-зона, украшенная флагами стран-участниц чемпионата мира по хоккею, одну треть площади займет московский парк аттракционов. За соблюдением общественного порядка будут наблюдать сотрудники полиции и частного охранного предприятия.

Торжественное открытие центрального ледового городка, а также награждение победителей и призеров конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» состоятся в Челябинске, на площади Революции, 25 декабря в 17 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.12.17

Южноуралец, дважды укусивший полицейского, получил четыре года колонии. / Дело магнитогорца, угробившего в ДТП трех человек, направлено в суд. / Экс-чиновник из Златоуста и его подельники, укравшие 165 тысяч рублей, отделались условными сроками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»