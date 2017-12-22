В Челябинской области лже-фермер получил условный срок за миллион, украденный из бюджета

Челябинский суд приговорил псведо-фермера и его бывшую тещу к условным срокам за миллион, выуженный из областного бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 22 декабря, Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Варненского района. Они признаны виновными в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере, и пособничество в указанном мошенничестве.

В суде установлено, что в 2015 году мужчина, представившись главой крестьянского (фермерского) хозяйства, подал заявку в министерство сельского хозяйства Челябинской области на участие в конкурсном отборе среди начинающих фермеров на включение в состав участников государственной программы и получение гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

По итогам конкурса он был объявлен одним из победителей, получив грант в размере около 1,2 миллиона рублей, которые он имел право потратить только на развитие своего крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с бизнес-планом, представленным на конкурс. Однако осуществлять сельскохозяйственную деятельность южноуралец не стал, а денежными средствами гранта распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина вообще имел права на получение данного гранта, поскольку представил для участия в конкурсе документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, лишь создающие видимость ведения им сельскохозяйственной деятельности, а именно, подтверждающие наличие якобы у него крупного и мелкого рогатого скота, других животных, наличие в аренде больших площадей земель сельскохозяйственного назначения, различной техники для обработки этой земли, договоров на реализацию мяса и молока. Весь пакет документов ему помогла составить бывшая тёща, проработавшая много лет бухгалтером в сельском хозяйстве.

По приговору суда псевдо-фермер получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, а его сердобольная «помощница» – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Также судом удовлетворены исковые требования регионального министерства сельского хозяйства о взыскании с мужчины в счет возмещения ущерба, причиненного бюджету, 1 миллиона 157 тысяч рублей, то есть суммы похищенных денежных средств за вычетом добровольно возмещенных 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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