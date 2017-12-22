До выборов президента осталось 86 дней: южноуральский министр признала неутешительные итоги Года экологии (ВИДЕО)

Министр экологической безопасности Челябинской области пожаловалась на «неочевидные» итоги Года экологии и недоверие жителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итоговую пресс-конференцию министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова начала с почти покаянных признаний, названных ею «эмоциональным вступлением».

До завершения Года экологии в России осталась всего неделя, однако, как оказалось, похвастаться чиновникам профильного ведомства особенно нечем. И это при том, что южноуральцы проявляют в этом вопросе все большую активность.

«Прежде всего, Год экологии можно охарактеризовать взрывом активности граждан по взаимодействию, – отметила чиновница. – Например, если в 2011 году в минэкологии поступило всего 500 обращений, то в 2017 число жалоб уже перешло за 5 тысяч». И власти вынуждены на них реагировать, призналась министр, напомнив об активизации Росприроднадзора, возбуждении первых уголовных дел по экологической тематике. Однако, даже провоцируемая населением, активность чиновников пока не дает ощутимых результатов.

Чиновникам пока нечем похвастаться на экологическом поприще

И больше всего огорчает чиновников от экологии непонимание со стороны жителей. «К сожалению, нам не удалось добиться понимания того, что мы действуем в направлении решения поставленных задач, – призналась Ирина Гладкова. – Что наши усилия направлены на то, чтобы воздух стал чище, не было свалок…» Так что едва ли не единственным достижением, которое предпочла отметить министр, стало желание общаться с местными жителями, появившееся у предприятий. Может быть, пока не такое очевидное, может быть, только зарождающееся и потому тоже не всегда очевидного, признала чиновница.

Осторожные оговорки Ирины Гладковой вполне объяснимы: еще не прошло месяца после достаточно красочной демонстрации такого «желания общаться» со стороны Русской медной компании, выбравшей в качестве защитного механизма сведение к минимуму выступлений противников строительства Томинского ГОКа на первой (и, видимо, последней) встрече рабочей группы по проблеме на площадке Общественной палаты Челябинской области. В итоге представители движения «Стоп ГОК» отказались от работы в подобном формате, а прилагавшиеся администрацией губернатора усилия пошли прахом.

Видимо, поэтому в качестве примера «желания взаимодействовать» Ирина Гладкова привела «Мечел», а не РМК: на круглом столе по проблемам загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске представители входящих в холдинг предприятий «Мечел-Кокс» и «Челябинский металлургический комбинат» избрали совершенно другую тактику защиты – фактически, начали оправдываться в ответ на многочисленные упреки горожан.

Возможно, эту же тактику решили перенять и чиновники минэкологии. И глава ведомства уже не упрекает челябинцев в паникерстве, как в один из периодов осенних НМУ. «Никто не говорит объективно, что воздух в Челябинске чистый», – мягко заметила г-жа Гладкова. И даже не стала говорить, что НМУ и смог – это разные вещи. Хотя, не исключено, что министр просто понимала: вдаваться в подобные нюансы в условиях уже неделю продолжающихся в Челябинске неблагоприятных метеоусловий – не самое мудрое решение.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 22.12.17

Челябинский банк «Резерв» заподозрили в выводе активов на 820 миллионов рублей. / Южноуральца, влившего в горло младенца кипящее молоко, отправили в колонию. / До выборов президента осталось 86 дней: челябинские дольщики обратились за помощью в генконсульство США в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»