До выборов президента осталось 87 дней: беспросветное удушье города Че

Ситуация с охраной нашей окружающей среды с каждым днём всё больше напоминает диагноз от Жванецкого, когда на вопрос: «Кто ее охраняет?» – сто человек нагло отвечает: « Мы! … У нас узкая специализация».

И, задыхаясь и отплевываясь, каждый из нас в сердцах и про себя думает: «Привет, ребята! Вы хорошо устроились!»

Более того, эти с узкой специализацией еще и «дурют нашего брата», записывая в виновники экологического коллапса какое- то миниатюрное предприятие из Копейска, челябинские тепловозы и мини- пекарню. Ах да! Еще же автомобилисты и курильщики виноваты! А в качестве мер эффективного воздействия эти же сто предлагают создать экологическую полицию, а главное – не выходить из дома и пить побольше жидкости! Аллилуйя!

Не, миллион дистанционно работающих дома и много пьющих в заводском регионе – это круто, конечно. Но в очень отдаленном будущем для Че и ЧО. Если это будущее у нас вообще есть…

Все +– в Суд!

Но вот что мне некоторое время назад пришло в голову: мы неправильно и не тем задаем вопросы и выдвигаем требования. И требования наши – не те. Однако, все по порядку.

Начну с конца: инициативы местных властей по созданию экополиции. Это же очередная дымовая завеса, которую возглавит очередной начальник. К гадалке не ходи, магнитогорец.

Ведь по сути, это будет очередная общественная структура, призванная выявлять факты нарушений и доводить их до соответствующих органов. Причем, структура, в распоряжении которой не будет ни суперлабораторий, ни синклита экспертов.

А ведь у нас – всех и каждого и так есть законное право обратиться в любой орган власти – от себя лично или по поручению… В одни и те же сроки всем и ответят – хоть физлицу, хоть ОНФ. Так зачем очередная слабосильная подконтрольная властям организация? «Отделаться» от вдыхающих вонизм людей полумерами или отписками, а от вышестоящих начальников – галочками выполненных полумер? Так у этого «проекта» возможен единственный результат: общественное недоверие, логично перестающее в протест.

Более того, как мне кажется, упомянутая узкая специализация, точнее – устаревшая система государственного контроля за состоянием, допустим, атмосферного воздуха, власти вполне устраивает. Ну, не могут же они не понимать, сколь странно и неэффективно выглядят их поиски виновных в «очернительстве» местного неба и сколь абсурдны объяснения причин вони и грязи. А если понимают, что искажение картины и тупое утихомирование граждан вызвано проколами системы, то почему не работают с федералами « над ошибками»?

Взяли бы да запустили в нашей «яме» суперэкоэксперимент, чтобы показать, как правильные методики и цивилизованные подходы способны вернуть в окружающую среду чистоту и гармонию, а власти – честь и порядочность, и – как следствие – симпатию населения. Но ведь нет. Долдонит наш губернатор – гарант Конституции на земле южноуральской: челябинцы должны услышать и принять посыл президента: соблюсти баланс между экологией и экономикой. Мы то услышали, а главное – президент нас услышал благодаря Московцу и прочей огромной СТОПГОКкомпании. А вот власти как население не слышат, так видать и президента толкуют с магнитогорским «акцентом». Какой баланс? Между жизнью и смертью? А он возможен?!

Путин НЕ уверен, что ГОК нужен. А местные власти уверены. Им позиция населения неудобна. Портит фон победных реляций: дескать, мы всей РФ показали динамику роста.

И, конечно, чиновникам с такой позицией удобна ситуация с хитрой арифметикой и толпой игроков на экологическом поле.

Так что нам одна дорога (коллективно или порознь) – в Конституционный суд, ибо право на благоприятную окружающую среду гражданам РФ гарантирует 42-я статья именно этого Закона.

Экологический хаос

А теперь о пороках системы мониторинга и контроля. Хоть воздуха, хоть воды.

Для тех, кто не в теме: вопросы охраны окружающей среды конституционно находятся в совместном ведении Российской Федерации и регионов. РФ делегировала функции нескольким органам. Аналогично поступили регионы.

По этой конфигурации вопросами природоохранной деятельности на территории субъектов страны занимаются сразу несколько организаций. Первый – Росгидромет. Далее по списку – Роспотребнадзор, Росприроднадзор, региональные Минэкологии и МЧс + особый прокурорский надзор. И у каждого из ведомств – свои полномочия и задачи. Роспотребнадзор занимается защитой прав потребителей, соответственно, работает с претензиями, поступившими от конкретных лиц или организаций.

ЭМЧээСники участвуют в ликвидации техногенных катастроф, масштабных экологических аварий.

Росприроднадзор проверяет конкретные источники негативного воздействия на окружающую среду.

Схожим занимается региональное министерство экологии.

А еще, кстати, часть функций выполняет Ростехнадзор…

И у всех не только свое поле деятельности, но и свои системы расчетов и оценки ситуаций. И свои точки дислокации. У Росгидромета эти восемь постов не меняются полвека! И перечень веществ, что они «меряют» за это время не расширился! За сутки их не больше десяти (а содержание сероводорода или аммиака контролирует раз в день один пост), и в основном это пыль – оксид азота, оксид серы или углерода. То есть металлургическая специфика города, как сами видите, в методиках напрочь отсутствует.

Прислушайтесь к тому, что вяло озвучивают официальные представители Минэкологии или Росгидромета с Росприродонадзором относительно качества атмосферного воздуха: «никаких превышений по замеренным параметрам, кроме формальдегида». И задайтесь вопросом: никаких по каким параметрам? И почему именно эти параметры выбрали экологически ответственные (по статусу) товарищи? Почему они не озаботились содержанием в городской атмосфере опасных нафталина или бензола? Еще более опасных оксидов металлов типа свинца или хрома? Опасных, я имею в виду, по воздействию на мозг, ливер и прочие человеческие органы?

Подобным же завуалированным образом нас информируют и о качестве воды: «соответствует нормативным требованиям». А нормативные требования соответствуют современному уровню загрязнения среды?! Ведь не нужно быть Менделеевым, чтобы сообразить, что витающие в городской атмосфере «металлические» выбросы меди, марганца, цинка, никеля оседают и в единственном питьевом источнике города – Шершнях. И регулярный массовый замор рыбы – однозначное превышение сероводорода в воде, которую небезопасно употреблять внутрь.

«Грязная дюжина»

Есть еще вопросик. Если возможно было « очистить» челябинское небо к визиту Медведева или Путина с Назарбаевым, значит вся эта полдюжина экоструктур на самом- то деле знает «в лицо» всех очернителей атмосферы? И умеет с ними договариваться ради «красных дней календаря»?

Понятно, что есть ряд крупных предприятий, но есть ведь и мелкие заводики, которые, тем не менее, крупные эковредители. К таковым, например, относится ряд производств строительных материалов типа минплиты. Именно при этом производстве зашкаливают выбросы фенола и злополучного формальдегида.

А еще есть промышленные сегменты, где нет утвержденных технических нормативов на большинство процессов. И относится это к металлургии. Всей! Если на пальцах: нет цифр, сколько из определенного сырья выбросов приходится на единицу продукции. Металлурги считают оригинально: исходя из рекомендаций 70-80-х годов прошлого века. Хотя изменились сырьевые источники и вся палитра загрязнений. Поэтому нужно иначе просчитывать сами химические реакции от этих веществ, что будут происходить в атмосфере. А еще нужно учитывать химическое взаимодействие выбросов одних предприятий с выбросами других. И повышенной концентрации – в том числе.

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Ну и главный экологический дефект российского законодательства, изжитый еще полвека назад всеми приличными странами. Собственно, именно этой статьей расчетов и подходов россиянское непросчитываемое «авось пронесет» (или « выдует» – как в случае с нашим регионом) отличается от западно- и даже центральноевропейского.

Европейцы разрабатывают норматив «вредности», образно говоря, для человека. То есть, для каждой населенной территории вырабатывают свои критерии «чистой» среды. И нормативы вредных выбросов, соответственно.

И внимание! Если по промышленной совокупности концентрация любого опасного вещества близка к критической отметке, строительство новых промышленных объектов там не разрешают. Более того, если одно из действующих предприятий позволило себе превысить норму по этому элементу «Х» или любому другому виду загрязнений – его закрывают. Европейцы считают все выбросы на территории. И в соответствии с ними простраивают «баланс экологии и экономики».

У нас же определяют норматив выбросов для каждого отдельного предприятия. Фигня, что на одной территории выбрасывают предельные концентрации одинаковых «вредностей» сразу несколько гигантов. Гражданам невыносимо жить, но по закону деятельность подобных предприятий разрешена. А при строительстве нового объекта фоновые показатели загрязнения становятся еще выше. Теперь представьте, что «вредности» и до работы «новичка» зашкаливали. Вот вам и город – зона экологической чрезвычайки.

На самом деле, в последнюю пятилетку федеральное правительство попыталось перенять заморский опыт – сделать нечто вроде сводных отчетов. Затея осталась на уровне идеи. Потому что при такой раздробленной системе мониторинга составителям каталогов выбросов пришлось довольствоваться информацией, предоставленной предприятиями. Эксперты полагают их не вполне, скажем так, полными. Но главное, никто не принимает в расчет ущерб от планируемых новых производств. Иногда это делают – на уровне экологической интуиции и вдыхаемых – выпиваемых нечистот – сами жители той или иной территории: выходят протестным движением и не дают построить, например, олигарху Алтушкину не вполне прозрачное с точки зрения эколого-экономического баланса предприятие. В этом смысле, движение СТОП-ГОК вполне в европейском тренде.

Что делать?

На самом деле, населению нужно настаивать на своих интересах и правах – на чистые по каким- нибудь австрийским стандартам воздух и воду. И я ни сколько не сомневаюсь, что в атмосфере постоянного удушья в городе Че это и будет происходить. Как поведут себя власти? Местные – так, как прикажут федералы. Федералы же вынуждены будут политику менять, ибо наших металлургов и следующие переделы давно уже прессингуют западные покупатели – не верят они им, заставляют вводить новые технологические и, как следствие, экологические стандарты. На этом фоне изменится и система мониторинга. Лучше всего, если возникнет единая централизованная служба: пусть не сразу, не во всей федерации, а например, для затравки, в одном городе – типа Че. Эта служба изменит перечень подлежащих постоянному мониторингу веществ, увеличит количество пунктов сбора экологической «информации». Составит панораму городских выбросов, пригласит искушенных специалистов – одним, даже суперпупер профессионалом не обойтись: картина безобразия не ясна. А вот потом можно начинать программу по исправлению экоситуации. И даже по управлению ею, и даже по предотвращению экологических эксцессов при любых НМУ.

При таком развитии событий мы, может, еще и доживем до момента, когда станет точно известно, чем «пахнет» наша вонища: бензапиреном, нафталином, фенолом или всем вместе??? Тогда у нас начнут, наконец, проводить исследования и по присутствию в атмосфере диоксинов – самых страшных по мировой классификации загрязнителей планеты. Да они еще и органически стойкие, собаки. И имеют способность накапливаться в человеческом организме, нарушая в нас все обменное, репродуктивное и просто здоровое. Сейчас же, содрогнитесь, эту чуму у нас вообще не меряют. Но что концентрация опасных веществ в городе превышена – и к гадалке не ходи. Иначе не фиксировали бы в городе такой рост бронхо-легочных патологий. Даже не у взрослых – детей! В Че уже есть случаи бытового силикоза. На пустом месте подобные проблемы не возникают.

И на исправление этих ошибок 20-го и пока еще малой части 21-го века стоит потратить деньги. В конце концов, нынешние магнитогорские правители лучше нас с вами знают, какие приличные финансы были вложены в модернизацию мощностей ММК. В результате – при увеличении объемов производства, выбросы уменьшились в четыре раза. При этом экологическая ситуация в городе – из-за нанесенного в прежние десятилетия ущерба – остается очень тяжелой.

Так что уже давайте сошьем городу приличный экологический костюм, чтобы не только металлургические пуговицы были « пришиты насмерть, не оторвешь», но и культурный гульфик – без рукава, и брючины просвещения, и рукава коммерции – на своем месте, а также карман транспортной логистики и парковые проймочки. Короче, «чтобы костюмчик сидел» на живом, красивом, благоухающем хвоей и свежестью, молодеющем и растущем городе, а не на смердящем трупе вблизи помойки, каковым почти все 365 дней уходящего «экологического» 2017-го года наш трудяга Челябинск и являлся.

Челябинск, Элеонора Шниперсон

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