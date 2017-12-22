До выборов президента осталось 86 дней: объемы выбросов в Челябинске в разы превышают допустимые

Чиновники признали, что Челябинск задыхается, даже если предприятия выбрасывают половину разрешенной нормы вредных веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году предприятия выбросили в атмосферу региона около 600 тысяч тонн. В Челябинске эта цифра составила 148 тысяч тонн. Об этом сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов.

Причем речь идет только о стационарных источниках: в этом объеме не учитывается вклад автотранспорта, нелегальных или полулегальных предприятий, вторичного загрязнения. По оценкам ряда экспертов, в действительности уровень загрязнения более чем в 2 раза выше «отслеживаемого» надзорными органами. Так, в случае Челябинска речь идет о 600 тысячах тонн загрязняющих веществ в год.

Сегодня предприятиям ничто не мешает увеличивать выбросы, оставаясь в пределах разрешенных нормативов. «По нормативу в Челябинской области допустим объем выбросов в 1 миллион 200 тысяч тонн в год, в Челябинске – около 300 тысяч тонн, а если со свалкой – 360 тысяч тонн», – отметил Андрей Новоселов. По сути, единственное, что влияет сегодня на объемы выбросов – ситуация, складывающаяся в экономике и диктующая промышленникам объемы производства, признал чиновник.

Выход из сложившейся ситуации в минэкологии видят в изменении методики подсчета норм выбросов. Напомним, если сейчас нормы выбросов определяются для каждого предприятия отдельно, то южноуральские чиновники предлагают устанавливать их, исходя из сводного объема допустимых выбросов. Соответствующий законопроект уже направлен в Государственную Думу, однако, как признались чиновники на этой неделе, он пока не получил ощутимой поддержки на федеральном уровне.

Вместе с тем, идея южноуральского минэкологии может породить достаточно конфликтную ситуацию среди промышленников. Ведь при создании в регионе, к примеру, нового производства, у собственников уже действующих предприятий может возникнуть резонный вопрос: почему от нас требуют снижения выбросов, а новичок сводит на нет все наши старания, обходящиеся в миллиарды рублей? «Конечно, мы понимаем уровень конфликтности новой схемы, – рассказала министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова. – И мы весь год обсуждали это с представителями промышленности». Правда, результатами обсуждений чиновница не поделилась. Зато заявила, что новый механизм расчета норматива – единственно возможный, если мы хотим заботиться об окружающей среде и надеемся дышать чистым воздухом хотя бы в будущем.

Сделала министр и еще одно признание. «Вы же видите, что сейчас – при 148 тысячах тонн выбросов в год – нельзя создавать новое производство в Челябинске», – заметила Ирина Гладкова. Что входит в некоторый диссонанс с позицией, которую занимает региональные власти (в том числе и министерство экологии) по отношению к проекту строительства Томинского ГОКа под Челябинском. Впрочем, может быть, расстояние в 15-20 километров от города, по их мнению, многое решает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.12.17

«Кто-то Новый год отметит на родине»: в Челябинске одна маршрутка влетела на тротуар, другая – в полицейскую машину. / Угонщик, задавивший рабочего в центре Челябинска, отправится в колонию. / В Челябинской области лже-фермер получил условный срок за миллион, украденный из бюджета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»