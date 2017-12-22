Угонщик, задавивший рабочего в центре Челябинска, отправится в колонию

Челябинец, насмерть сбивший человека на угнанной машине, получил шесть с половиной лет колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 22 декабря, Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 21-летнего жителя города. Он признан виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, а также нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла ночью 11 июня нынешнего года. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одного из домов по улице Барбюса похитил автомобиль ВАЗ-21102 стоимостью 100 тысяч рублей.

Управляя указанным автомобилем со скоростью более 100 километров в час, приближаясь к опасному участку дороги на проезжей части улицы Доватора, где проводились дорожные работы, он не сумел увернуться и влетел прямиком в забор ремонтировавшегося участка, сбив стоявшего в периметре ограждения рабочего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

С учетом неотбытого наказания в виде обязательных работ по предыдущему приговору, суд приговорил челябинца к 6 годам 6 месяцам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования двоих сыновей погибшего о взыскании причиненного морального вреда, взыскав в пользу каждого по 1 миллиону рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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