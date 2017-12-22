Власти сдвинули сроки рекультивации Челябинской свалки

Чиновники на год передвинули сроки окончательной рекультивации Челябинской свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рекультивация Челябинской свалки должна закончиться не ранее 2021 года. Об этом сообщила заместитель министра экологии региона Ирина Харина.

Напомним, ранее в мэрии Челябинска заявляли, что с 1 января 2018 года свалка перестанет принимать коммунальные отходы от организаций и населения города, а в 2020 году закончится процесс ее рекультивации. Однако власти уже не успевают уложиться в первоначальные сроки.

Так, с 1 января Челябинская свалка перестанет принимать коммунальные отходы от муниципальных организаций – их перенаправят на полигон ТКО в Полетаево. Мусор же из жилого сектора пока только планируется перенаправить в то же Полетаево.

Успеть же с рекультивацией к саммиту ШОС и БРИКС власти теперь уже и не мечтают. По словам Ирины Хариной, в течение следующих двух лет будет разрабатываться проект рекультивации, а сам процесс начнется лишь в 2020 году. Закончить рекультивацию планируют в 2021 году.

Параллельно в регионе намерены вести работу по созданию системы транспортировка и утилизации ТКО в Челябинском кластере. Конкурс на заключение концессионного соглашения уже объявлен, и в течение первого полугодия 2018 года минэкологии рассчитывает заключить соглашение с регоператором.

Инвестору предстоит построить полигон ТКО в районе поселка Чишма, там же должны разместиться две мусоросортировочных станции. Пять мусороперегрузочных станций разместятся в Челябинске, Троицке, Еткуле и Еманжелинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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