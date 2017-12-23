Сама виновата: полиция раскрыла нападение на почтальона в Миассе

Полицейские выяснили, у кого оказались 140 тысяч рублей, предназначенные для выплат миасским пенсионерам.

Как уже сообщал «Новый День», 20 декабря в отдел МВД по Миассу поступило сообщение, что в Северной части города в подъезде одного из домов двое неизвестных напали на женщину-почтальона, разносившую пенсию, и похитили более 140 тысяч рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска регионального главка установили, что женщина сама инициировала нападение, а деньги присвоила себе.

Большая часть денежных средств изъята сотрудниками полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой по статье 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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