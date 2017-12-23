Десятки пьяных подростков, тысячи литров паленого алкоголя: полиция зачищает Южный Урал накануне каникул

Полицейские подвели итоги ночной зачистки региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ночь с 22 на 23 декабря в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь».

Операция «Ночь» проводилась на территории 6 городов Южного Урала – Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Копейска, Златоуста и Троицка. В результате принятых мер раскрыто 113 преступлений, задержано 26 человек, находившихся в розыске.

В общей сложности в мероприятии было задействовано более 1 тысячи 900 сотрудников органов внутренних дел и свыше 300 человек – приданных сил, а также представители других силовых структур, общественных советов, местных органов власти, казачества, лесничества, добровольных народных дружин, студенческих отрядов.

После общих разводов гарнизона сотрудники полиции и общественники в составе пеших и мобильных экипажей патрулировали улицы, проводили профилактические беседы, проверяли работу торговых точек на предмет соблюдения законности в части реализации алкогольной продукции, а также помогали участковым в поквартирном обходе жителей и лиц, недавно освобожденных из мест лишения свободы.

Полицейскими выявлены 29 фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, в торговых точках зафиксированы 43 случая продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

В ходе проведенных мероприятий полицейскими составлено свыше 2 тысяч 600 протоколов об административных правонарушениях, из них 1 тысяча 140 в области дорожного движения, 967 посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Выявлен 61 факт управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе оперативно профилактических мероприятий выявлено 3 факта продажи алкогольной продукции с признаками фальсификации.

Так, в Троицке выявлен факт хранения с целью сбыта немаркированной акцизными марками спиртосодержащей продукции. В гараже и автомобиле «Газель» обнаружено и изъято более 200 коробок контрафактной алкогольной продукции (1 тысяча 260 бутылок) и 139 тысяч единиц немаркированных табачных изделий, в том числе с незаконным использованием чужих товарных знаков, на сумму свыше 5 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

В Ленинском и Металлургическом районах Челябинска также изъято 1 тысяча 775 единиц спиртосодержащей и 2 тысячи 687 табачной фальсифицированной продукции.

Кроме этого выявлено 4 факта незаконной организации проведения азартных игр, изъято 102 единицы игрового оборудования.

По итогам операции «Ночь» из незаконного оборота изъято более 300 грамм наркотиков растительного и синтетического происхождения, 42 единицы огнестрельного оружия и 232 патрона. Кроме того, выявлено 20 фактов нарушений миграционного законодательства Российской Федерации.

По всем фактам территориальными органами внутренних дел региона проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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