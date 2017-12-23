Меняйте обратно: в магазинах Челябинска отказываются принимать новые банкноты

Горожане жалуются, что продавцы отказываются принимать двухтысячные купюры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не все магазины Челябинска оказались готовы к появлению в городе новых купюр достоинством 2 тысячи рублей. В ряде торговых точек детекторы подлинности купюр категорически отказываются признавать их за настоящие деньги.

«Мне вчера выдали в банке пять новых купюр, – цитирует U24 горожанку, столкнувшуюся с неожиданной проблемой. – И в двух крупных супермаркетах их не приняли. Сначала подумали, что это шутка, а потом проверяли на аппарате для подлинности купюр. Так вот, он выплевывал деньги, и продавцы отказывались их брать».

Эксперты предполагают, что, по всей видимости, не во всех магазинах Челябинска детекторы оказались настроены на распознавание новых купюр. И советуют перестраховаться и поменять двухтысячные банкноты на более привычные купюры. Напомним, информация о том, что новые банкноты добрались до Челябинска, появилась вчера, 22 декабря. Об этом объявили три коммерческих учреждения города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.17

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