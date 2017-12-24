Не успели: в мэрии Челябинска прокомментировали изменения в работе трамваев

Челябинские чиновники пообещали не убирать трамваи в выходные дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об отмене ряда трамвайных маршрутов в выходные дни появилась из-за того, что в ООО «ЧелябГЭТ» пока не успели скорректировать расписание только на праздничные и выходные дни. Об этом чиновники заявили в группе городского управления транспорта в соцсетях.

«ООО «ЧелябГЭТ» проводит корректировку расписания движения трамвайных маршрутов № 3, 10, 14, 19, 20, 21, 22, как в будние, так и в выходные дни. Расписание на будние дни, которое будет действовать с 25 декабря, уже опубликовано на сайте https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/#tram. Новое расписание на выходные и праздничные дни сейчас составляется и будет опубликовано после 27 декабря», – заявили в мэрии.

Однако два трамвайных маршрута все-таки перестанут работать в выходные дни. При этом чиновники дали этому весьма странное объяснение. «Маршруты №10 «Першино – ЦХП» и №21 «ЧМК – ЧЭМК» ориентированы на режим работы промышленных предприятий и обслуживаются только в будние дни». Между тем, горожане напомнили транспортникам, что они ездят на работы, в том числе в выходные дни.

С недоумением челябинцы отмечают и изменения в расписании. «Оставили в 5:23 с Чичерина, – отметил один из горожан. – Смены на комбинате начинаются с 7:30 или с 8:00. Спрашивается, зачем я буду приезжать на комбинат за час до работы?»

Впрочем, сами сотрудники «ЧелябГЭТ» остались глухи к замечаниям. И на заявление, что на ЧМК подумывают об организации автобусных рейсов, в соцсетях весьма вежливо отвечают: «Да и флаг им в руки, подпишет договор комбинат, будем возить, не хотят, не надо, пусть автобусы возят, меньше геморроя будет, там у рабочих процентов 90 карточки и льготники, не слишком великая потеря для депо».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.17

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