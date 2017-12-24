Под Челябинском застряли дети, ехавшие на «Кремлевскую елку»

Шестеро юных саткинцев, направлявшихся в Москву, застряли в сломавшемся автобусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, группа из 6 детей и 2 сопровождающих педагогов направлялась из Сатки в Челябинск, чтобы оттуда вылететь в Москву для участия в «Кремлевской елке».

В пути следования, на подъезде к Челябинску, в автобусе произошла поломка двигателя. Сотрудники Госавтоинспекции доложили о происшествии в дежурную часть областной ГИБДД. После этого им на помощь был направлен экипаж полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Детей разместили в патрульные автомобили и продолжили движение в аэропорт.

Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции, дети доставлены в аэропорт вовремя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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