Петля Юпитера и угроза революции. Астрологический прогноз РИА Новый День на 2018 год

В обзоре астрологической ситуации на год не имеет смысла рассматривать движение ближних планет – Меркурия, Венеры, Марса – которые движутся слишком быстро и, поэтому, не оказывают значительного воздействия на общих ход событий в большом временном промежутке. Их влияние заметно на индивидуальном уровне, в масштабе дней, недель, месяцев, и будет рассматриваться в соответствующих прогнозах. Также обзор не затрагивает движение Солнца и Луны, как неинформативное в данном случае. Интерес представляет движение дальних планет, влияющих на ситуацию в целом, определяющих события в масштабе крупных структур – Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона.

В течение 2018 года Сатурн, Нептун и Плутон останутся в пределах одного и того же знака: Сатурн и Плутон будут у Козерога, а Нептун – у Рыб. Юпитер до ноября останется в знаке Скорпиона, а 8 числа перейдёт к Стрельцу. Уран до 15 мая будет двигаться по знаку Овна, пока не войдёт в пределы Тельца. Почти всё лето он будет двигаться по этому знаку в прямом направлении, но 8 августа повернёт в обратную сторону, и 6 ноября вернётся к Овну.

У всех перечисленных планет в течение года будет фаза ретроградного движения (вспять). Юпитер окажется в ретроградной петле 12 декабря 2017 года (это начальный период, когда он ещё продолжает двигаться прямо – обычным образом). 9 марта 2018 года начнётся собственно сама ретрофаза, когда Юпитер повернёт назад и будет двигаться в обратном направлении до 10 июля. Затем он снова сменит направление на обычное и 7 октября выйдет из петли.

Сатурн войдёт в петлю 11 января 2018 года, сменит направление движения на обратное 18 апреля, достигнет крайней точки в этом движении 6 сентября (и развернётся для движения вперёд), и выйдет из петли 13 декабря.

Уран войдёт в петлю 20 апреля 2018 года, начнёт ретроградное движение 7 августа, а вернётся к прямому движению уже только 7 января 2019 года. И выйдет из петли 23 апреля.

Нептун войдёт в петлю 26 февраля 2018 года, повернёт назад 19 июня, опять развернётся вперёд 26 ноября, и выйдет из петли в следующем, 2019 году, 15 марта.

Плутон окажется в петле в канун Нового года, 31 декабря, двигаться вспять начнёт 22 апреля 2018 года, с 1октября перейдёт к прямому движению, и выйдет из ретроградной петли 21 января 2019.

Это всё общее, формальное, описание движения планет в 2018 году, так сказать, схема. Теперь рассмотрим их действие, учитывая их качества и положение на небе.

Юпитер, социальная планета. Находясь в ретроградной петле, он сужает возможности для действия людей, ограничивая их ресурсы. В это время сокращаются расходы на социальную сферу, уменьшаются зарплаты, все экономят на покупках – либо потому, что не могут их себе позволить, либо накапливая резервы.

В 2017 году это происходило почти весь год – до сентября, когда он вышел из петли и на короткое время, до декабря, возникла пауза, так сказать, передышка (именно в это время было официально объявлено, что критическая фаза в экономике закончилась, и начался восстановительный рост, а у населения в связи с этим увеличиваются доходы). Но 12 декабря Юпитер снова вошел в ретроградную петлю, и передышка закончится. Следует ожидать дальнейшего сокращения ресурсов – и индивидуальных, и общественных. Особенно сильно это станет проявляться со второго этапа движения Юпитера в петле (движения назад), начиная с 9 марта 2018 года и до 10 июля.

Как упоминалось, до ноября Юпитер будет находиться в знаке Скорпиона. Между Юпитером и Скорпионом потенциально существует конфликт. Юпитер, выступая в качестве собственника ресурсов, принимает на себя также и роль хозяина и главного распорядителя чужих, привлечённых ресурсов. Соответственно, он видит ситуацию как иерархию элементов, главой которой является. А Скорпион категорически не расположен к такому положению. Скорпион всегда настроен на партнёрские отношения и готов к совместным действиям только при сохранении равенства прав в рамках горизонтальных связей. Юпитер полагает естественной необходимость подчиняться ему, его распоряжениям, жертвуя своими интересами, статусом, правами ради общего дела. В то время как Скорпион стремится сохранить свою индивидуальность и право распоряжаться своими ресурсами, и контролировать их использование. Скорпион в любом союзе решает свои задачи, и попутно – общие. Скорпион согласен предоставить право распоряжения своим имуществом только при условии учета требований Скорпиона. И если этого достичь невозможно, действия Скорпиона направлены на разрушение возникшего объединения, отказ от партнёрства.

8 ноября Юпитер перейдёт к Стрельцу. Задача Юпитера – решение внутренних проблем ради удобного существования в том мире, который есть. А задача Стрельца – достижение к внешней цели, которая определяется из внутренних причин, из тех проблем, которые на данный момент существуют, и это предполагает изменение внешнего мира. Юпитер по отношению к внешнему миру скорей пассивен, а Стрелец – активен.

При этом Стрелец действует внутри существующей структуры (человека, общества, государства и т.п.), опираясь на единство представлений о цели у элементов этой структуры. То есть Стрелец постулирует необходимость объединения элементов общности – чтобы у каждого из этих элементов была одна и та же цель. Отличия этих элементов друг от друга Стрельцу безразличны. Ему важно именно общее в них – стремление к одной цели. Если это есть, он может действовать эффективно, если нет – ничего не получится.

Сатурн практически весь год будет работать в усиленном режиме как ограничитель потребностей и возможностей. По своей функции он стремится к упорядочиванию, формализации, структурированию всего, что попадает в сферу его действия. Поэтому он будет служить своего рода мостиком между Юпитером и Скорпионом. Ограничивая Юпитер, он не позволит ему расширяться во все стороны бесконечно, и заставит структурировать ресурсы и действия более рационально, что повысит эффективность всей работы. Также Сатурн ограничит внутренние потребности Скорпиона, придаст им более чёткую форму и иерархию, и тем самым изменит собственный мир Скорпиона. Между Юпитером и Скорпионом установится связь, основанная на внешней и внутренней необходимости концентрации, жесткой упорядоченности, отказа от второстепенных требований ради возможности действовать совместно в рамках единой структуры.

Выполнению этой задачи благоприятствует тот факт, что Сатурн весь год будет находиться у Козерога, который заинтересован в образовании иерархической структуры (что адекватно стремлениям Юпитера), причём эти структуры он мыслит как состоящие из индивидуальностей – то есть поддерживает в этом Скорпиона. Под влиянием Козерога иерархические образования получаются довольно гибкими и эффективными, так как при их возникновении не теряются положительные качества и особенности элементов, их составляющих, и кроме того, эти структуры изменчивы – способны перестраиваться на ходу, приспосабливаясь к изменившейся ситуации наилучшим образом. Козерог в этом слегка противоречит Сатурну, который предпочёл бы максимально жёсткую (соответственно, предельно прочную) структуру, но в целом, это идёт только во благо: структура приобретает надёжность другим способом – гнётся, но не ломается.

Уран в Овне способен стимулировать интерес только к тому, что понятно всем. Уран, как планета коллективных действий, ставит на первое место коллективное сознание – то, что происходит в группе, а не в индивидууме. Поэтому новшества, непонятные большинству, не будут востребованы. Чтобы их задействовать следует сначала сделать их всем известными и привычными. В то же время при Уране в Овне новое может возникать не благодаря усилиями кого-либо, а – неожиданно. Это возможно потому, что в этой ситуации Уран откликается не на потребности личности, а на требование момента.

С 7 августа Уран будет двигаться в обратную сторону, стимулируя общество к повторному освоению пройденного, но неусвоенного ранее материала. Он в это время будет формировать в обществе понимание – того, что всем и так уже известно, но пропускалось всеми мимо сознания как неактуальная, несущественная информация. А поскольку в это время он будет проходить по знаку Тельца, люди будут сверять и согласовывать своё понимание и свою личную позицию с мнением окружающих, создавая тем самым единое ментальное пространство. Телец, в принципе, не расположен к получению новой информации, поскольку это меняет его представления о себе и мире, и вызывает у него дискомфорт. Но Уран заставит это сделать, и Тельцу придётся это принять, тем более что без этого он не сможет выполнять свою функцию приобретения ресурсов.

Затем Уран вернётся к Овну. В этой стадии крупные изменения, вроде революционных преобразований, в принципе возможны, но потребуют значительных усилий, и к улучшению не приведут. В данной ситуации возможна лишь революционная фаза разрушения, а этап созидания придётся подождать. Действия общества, больших групп людей в это время могут быть успешными лишь под влиянием благоприятных обстоятельств, но не благодаря собственной способности самоорганизации, поэтому целенаправленной деятельности не получится. Будет продолжаться разрушение существующих государственных и общественных структур.

Нептун весь 2018 год будет находиться в знаке Рыб. На первом этапе, до 19 июня, когда начнётся движение назад, Нептун и Рыбы будут находиться в противостоянии из-за различия их целей. Нептун будет стремиться привлечь полезные для него качества Рыб, стирая их индивидуальность и разрушая их автономность. Рыбы же будут изо всех сил защищаться, желая сохранить собственные особенности, остаться в границах своего внутреннего мира. В этот период Нептун сможет задействовать только такие свойства Рыб, которые служат решению их собственных задач и не противоречат задачам Нептуна.

С 19 июня, когда начнётся ретроградное движение, Нептун с большей, чем обычно силой, будет влиять на подсознание, а также способствовать анализу и пересмотру индивидуальных представлений о мире и своей позиции в нём. В этот период значительно расширятся возможности совместных действий людей с использованием их творческих способностей для достижения общих целей. Найдутся причины и способы согласовать личные и общие интересы, и наступит время практических действий. Особенно успешно будут решаться именно общественные задачи (найденный компромисс окажется в том, чтобы эта деятельность не противоречила личным интересам, реализацию которых можно на время отложить). С момента возврата Нептуна к прямому движению, 26 ноября, индивидуальная активность ради достижения общественных целей достигнет максимума.

Плутон в течение года продолжит расшатывать и разрушать существующие структуры, тогда как Козерог будет пытаться их сохранить, и своим воздействием замедлит эти процессы. Одновременно с этим, Козерог будет способствовать образованию новых структур, а Плутон создавать ему препятствия. До 22 апреля эти процессы будут проявлять себя слабо, но затем их сила начнёт нарастать, а осенью, с 1 октября, они должны действовать уже в полную силу. Под действием этих двух сил основным содержанием процессов в 2018 году станет противопоставление и конкуренция сильных и слабых структур – общественных, государственных, бизнеса. При этом под влиянием Плутона происходящие события будут напоминать войну на уничтожение, а Козерог будет стремиться спасти, трансформировать, модернизировать, усилить то, что есть.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 28.12.17

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