Работайте – Солнце уже высоко. Гороскоп РИА «Новый День» на январь 2018

В январе Солнце сначала будет находиться в Козероге, а 20 числа перейдёт к Водолею. Меркурий до 11 января будет у Стрельца, затем окажется у Козерога, и 31 января уйдёт к Водолею. Венера с начала месяца продолжает находиться у Козерога, а потом, 18 января, тоже перейдёт к Водолею. Марс до 26 января пребывает у Скорпиона, а затем – у Стрельца.

Находясь у Козерога, Солнце будет поддерживать в людях упорство и работоспособность, укрепит их физически и психически, нацеливая на достижение практически ценного результата, связанного с конкретной работой, задачей. Солнце в эти дни будет содействовать вхождению в рабочий режим после окончания праздников, добавляя всем сил и упорства. Хорошее время для коллективной работы, продвижения в производственной иерархии, выполнения задания, требующего настойчивости и терпения. Солнце в Водолее знаменует благоприятное время для укрепления и расширения связей и совместных действий в широком диапазоне – от развлечений до серьёзной деятельности, но в первую очередь, в том, что соответствует природе Водолея. Это может быть и научная деятельность, и применение прогрессивных идей и технологий в бизнесе, личной или общественной жизни. Подходящее время для новых деловых и дружеских контактов, возникновения новых отношений, приобретения связей, а также совместной работы.

Меркурий в Стрельце поддерживает свободолюбие, общительность, оптимизм, помогает устанавливать связи. В это время люди будут стремиться к интеллектуальному сближению, проявлять любопытство, любознательность. Это хорошее время для учёбы, повышения профессионального уровня, установления контактов, ведения переговоров. Меркурий у Козерога интересуется приземлёнными вопросами, материальной выгодой, практическими ценностями, а к духовным вопросам и искусству равнодушен. Меркурий в Водолее сменит личную узконаправленную материальную заинтересованность на свободное общение ради интереса и приобретения новых знаний. Подходящее время для совместного планирования, обнаружения новых перспектив, хороший период для различных поездок, путешествий, особенно, с познавательной целью.

Венера у Козерога поглощена работой, она серьёзна, деловита, ответственна, и те же качества пробуждает у людей. Сближение между людьми возможно на почве общего дела, но при условии компетентности в работе. Венера помогает выявлять в окружающем мире то, что полезно и ценно. Однако её характерное качество – капризность – всегда остаётся при ней, поэтому нельзя быть уверенным, что она сочтёт полезным именно то, что считается таковым у людей. Венера в Водолее дружелюбна, отзывчива, склонна к знакомствам и новым контактам. В этот период происходит «узнавание» своего в человеке, который раньше воспринимался как один из многих. При этом Венера действует через свой интерес, и если оказывается, что он не подкреплён ничем существенным, её внимание сразу же улетучивается.

Марс в Скорпионе привнесёт в жизнь оттенок неуверенности и тревожного ожидания. Благоприятен для моментов, когда нужно действовать на пределе сил. Мобилизуя физические и духовные ресурсы людей на противостояние опасности, он помогает использовать внутренние резервы. Марс в знак Стрельца создаёт импульс для начала или развития какого-либо дела. Возникают новые планы, создаётся новый проект или давно застывшее на одном месте дело вдруг сдвигается с мёртвой точки. И хотя не все проекты, начатые в это время, станут успешными, шансов на это становится больше: от начала дела зависит многое.

Овен

У Овнов-мужчин в гороскопе на январь прогноз по выполнению основной работы негативный. В это время на Овнов будут воздействовать напряжённые аспекты Сатурна с Юпитером и Ураном, препятствующие обновлению и расширению профессиональной деятельности. Ожидаются конфликты с коллегами или руководством, внешние помехи в работе, неожиданные происшествия и обстоятельства, затрудняющие продвижение в делах. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности одинаковый: в целом он благоприятный, но в промежуток 4 – 6 января, из-за скопления напряжённых аспектов, не рекомендуется осуществлять собственные идеи и планы, проявлять инициативу и, вообще, приниматься за ответственное дело. Кроме того, в первую декаду на Овнов будет влиять Нептун, предлагающий некие заманчивые перспективы – для которых у него даже будут реальные основания, поэтому важно сохранять здравый смысл: принимать решения следует осторожно, риск нежелателен. При работе с далёкими деловыми партнёрами ожидается длинная полоса неудач в середине месяца, точней, в промежуток с 7 по 25 января. Здесь тоже основные проблемы создаст Сатурн. Неподходящее время для обсуждения с партнёрами совместных проектов и заключения договоров. Также в это время не следует рассчитывать на привлечение инвестиций (и самим инвестировать в новый проект). Негативно оцениваются перспективы командировок, дальних поездок. На этот период исключается личная инициатива.

У Овнов-женщин прогноз по выполнению основной работы неустойчивый. В течение всего месяца ожидаются различные затруднения. Успешная деятельность будет кратковременной, соответственно, не рекомендуется начинать длительный деловой проект или начинать преобразования, требующие много времени. Наилучшая ситуация сложится для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Некоторые затруднения возникнут только в последней декаде, 23 и 28 – 31 января. 23 января возможно получение неприятной информации, кроме того, в этот день нежелательно устанавливать связи, проводить деловые переговоры, вообще, лучше воздержаться от деловых контактов. В последние дни месяца Овны рискую проявить легкомыслие в расходах, а также в это время возможны конфликты с партнёрами или коллегами из-за избыточной активности Овнов. Этот момент не подходит для решения серьёзных вопросов с руководством, вышестоящими инстанциями, влиятельными лицами. Прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими и деловыми партнёрами благоприятен только до 10 января: начиная с это даты, и до конца месяца никакая деятельность в этом направлении не рекомендуется. Напряжённые аспекты Сатурна, Марса и Юпитера указывают на невозможность продвижения в делах, неудачи в работе и нежелательные события. Период не подходит для командировок, дальних поездок. Также нельзя принимать на себя ответственность за работу, которая будет вестись дистанционно (без непосредственного контроля Овнов).

В первой декаде января у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. При этом промежуток 4 – 6 января оценивается негативно. Для выполнения основной работы благоприятны только 1 и 2 января. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 7 января характеризуется как успешное, а далее не рекомендуется.

У Овнов-женщин полностью благоприятен прогноз по работе с местными деловыми партнёрами. Сотрудничество с далёкими партнёрами и финансовая деятельность оцениваются положительно только до 10 января. Для выполнения основной работы подходит только начало месяца, промежуток 1 – 2 января.

Во второй декаде у Овнов-мужчин в целом положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Небольшие затруднения возможны 11 и 16 января. Ситуация в основной работе останется преимущественно напряженной. Прогноз по финансовой деятельности полностью положительный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами – полностью отрицательный.

У Овнов-женщин относительно благоприятен прогноз по основной деятельности, хотя 11 – 12 и 15 января возможны небольшие трудности. Полностью положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими партнёрами, наоборот, полностью негативный.

В третьей декаде у Овнов-мужчин в целом положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами (кроме 30 января) и финансовая деятельность (кроме 26 января). Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами непригоден промежуток 21 – 24 января. Прогноз по основной работе преимущественно негативный.

У Овнов-женщин прогноз по выполнению основной работы, финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в это декаду негативный. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят промежутки 23 и 28 – 31 января.

Телец

Прогноз на январь для Тельцов-мужчин в основном положительный. Для выполнения основной работы непригодна только первая декада, точней, промежуток 1 – 11 января. В это время Солнце и ближние планеты будут влиять на Тельцов негативно, ослабляя их интеллектуальные и коммуникативные способности, а также создавая внешние помехи. На остальные периоды прогноз в целом благоприятный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит первая половина месяца, промежуток 1 – 14 января. Причина та же. Прогноз по решению финансовых вопросов и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный на период 1 – 7 января, и позитивный на остальное время до конца месяца. Кроме того, не рекомендуется решать финансовые вопросы в выходные 13 – 14 января, этот момент не подходит для привлечения кредитов, инвестиций, обсуждения финансовых проблем с руководством. Начиная с 8 января, Тельцы будут получать помощь от многочисленных гармоничных аспектов ближних и дальних планет, что обеспечит им стабильно успешную деятельность и продвижение в делах. Также это хороший период для продвижения в карьере. Но собственная инициатива и деловая активность характеризуется положительно только для третьей декады – на остальное время предпочтительна коллективная работа.

У Тельцов-женщин гороскоп относительно благоприятный, хотя первая половина месяца для успешной деятельности в основном непригодна. Прогноз по выполнению основной работы становится благоприятным примерно с 11 числа и дальше характеризует ситуацию всё более положительно. Так же оценивается и финансовая деятельность этого периода, но здесь серьёзной работой лучше не заниматься до понедельника 15 января. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный на промежуток 1 – 7 января и позитивный на остальное время до конца января. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами лучше отложить до начала третьей декады, поскольку прогноз по этому направлению становится благоприятным только с 20 января. Начиная с 7 января, сложатся подходящие условия для собственной активной деятельности Тельцов: на остальной период гороскоп полностью поддерживает их инициативу и самостоятельность. Прогноз по коллективной работе тоже в принципе неплох, но в случае затруднений Тельцы не должны рассчитывать на коллег: судя по гороскопу, общее решений будет неудачным. На период с 8 января гороскоп даёт положительную оценку перспективе продвижения в карьере, что дополнительно указывает на желательность самостоятельности Тельцов. Однако не следует заниматься интригами.

В первой декаде января у Тельцов-мужчин сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оценивается негативно до 7 января и позитивно после этой даты. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами и выполнению основной работы негативный на весь период.

У Тельцов-женщин в основной работе преимущественно ожидаются различные затруднения. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный. Сотрудничество с местными партнёрами в промежуток 1 – 7 января характеризуется как неудачное, а на остаток декады – как успешное.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Выполнение основной работы тоже будет идти успешно, хотя 11 числа возможны временные затруднения. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами на первую половину декады отрицательный, а на вторую положительный. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, но выходные для этой работы не подходят.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа тоже оценивается как успешная, но не следует ей заниматься в выходные 13 – 14 января. Тот же самый прогноз характеризует и финансовую деятельность. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно и не рекомендуется.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами и выполнении основной работы небольшие трудности возникнут 23 – 24 и 29 – 30 января. На остальные дни прогноз благоприятный.

У Тельцов-женщин в третьей декаде гороскоп даёт положительный прогноз по всей профессиональной деятельности: основная работы, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность будут полностью успешными.

Близнецы

Близнецов-мужчин гороскоп на январь настраивает на сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основной работы, хотя особых достижений в этот период ожидать не следует. Прогноз по основной работе на первую декаду отрицательный: вплоть до 10 января активность в этом направлении окажется неуместной: негативный Марс будет подталкивать Близнецов к поспешным решениям и действиям, основанным больше на эмоциях, чем разумных причинах. Кроме того, в третьей декаде, 25 – 27 января, опять же, Марс будет провоцировать их на столкновение с некими объективными препятствиями, преодолеть которые им не удастся. В эти дни никакая серьёзная деятельность нежелательна – так же как и контакты с руководством, влиятельными людьми, вышестоящими организациями. Сотрудничество с местными партнёрами будет продвигаться вперёд с переменным успехом. При этом первая декада (1 – 11 января) для работы полностью не подходит. Не рекомендуется в этом месяце начинать крупный проект. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет частично успешным в первой половине месяца, а во второй, особенно, в третью декаду окажется неудачным. Напряжённые аспекты Сатурна с Юпитером и Плутона с Венерой, присутствующие в эту декаду, указывают на невозможность расширения сферы деловых интересов и продвижения в работе. Кроме того, в это время возможен конфликт и разрыв деловых отношений с партнёрами. рекомендуется сохранять благоразумие.

У Близнецов-женщин в целом прогноз неплох, хотя и не без трудностей. Так, для финансовой деятельности полностью непригодна первая декада января, до 11 числа, а также проблемы ожидаются 15 – 17 и 26 января. Венера и Луна создадут в эти дни неблагоприятные условия для работы с коллегами и решения финансовых вопросов с руководством. И, кроме того, 26 числа, под влиянием Сатурна возникнут некие объективные препятствия для достижения цели. Эти дни не подходят для осуществления ответственных мероприятий. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятен до 23 января и полностью негативный на остальное время до конца месяца. Все важные дела следует завершить до наступления указанного промежутка. В последние дни лучше никаких дел с партнёрами не иметь. Для выполнения основной работы месяц благоприятен. Некоторые затруднения ожидаются в первой декаде, особенно 9 – 10 января (неполадки в работе, срыв графика и, возможно, получение неприятной информации), а также 23 и 26 января (неподходящие моменты для инициативы), но в целом работа будет идти благополучно, с некоторым подъёмом к концу месяца. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 7, 9 – 11, 16 – 17 и 23 – 24 января. Но за исключением промежутка 9 – 11 января это трудности несущественные, а в указанный промежуток ожидаются непродуманные действия Близнецов, которые нанесут чувствительный ущерб. В связи с этим, не рекомендуется проявлять инициативу, спешить, настаивать на своём мнении.

В первой декаде января у Близнецов-мужчин относительно благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Небольшие трудности ожидаются 7 и 9 – 10 января. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами, выполнению основной работы и решению финансовых вопросов на этот период негативный.

У Близнецов-женщин положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, а также, частично, взаимодействие с местными партнёрами – до 7 января. В основной работе регулярно будут возникать небольшие затруднения. Финансовая деятельность характеризуется отрицательно.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин положительно оценивается основная деятельность. Для сотрудничества с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов период непригоден. При взаимодействии с местными партнёрами трудности ожидаются 11 и 15 – 17 января.

У Близнецов-женщин положительно оценивается основная работа. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятен, за исключением промежутка 14 – 15 января. В работе с финансами трудности возникнут 15 – 17 января. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами не рекомендуется до 18 января.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин негативно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе затруднения ожидаются 25 – 27 января. Для взаимодействия с местными партнёрами подходит промежуток 25 – 28, а также 31 января.

У Близнецов-женщин прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами становится неблагоприятным с 23 января. В основной работе затруднения возникнут 23 и 26 января. Для решения финансовых вопросов не подходит 26 января. При взаимодействии с местными партнёрами трудности возможны 23 – 24 и 30 января.

Рак

Гороскоп на январь у Раков-мужчин можно считать благоприятным. Наилучшими в этом месяце являются прогнозы по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В сфере финансов осложнения ожидаются только в конце месяца, 30 – 31 января – поскольку в этот момент будут действовать сразу три напряжённых аспекта Венеры. А для сотрудничества с партнёрами не подходят последние выходные, 27 – 28 января, когда под влиянием Юпитера Раки могут принять непродуманное решение по расширению сферы деловых интересов, заключить невыгодный договор или дать партнёрам неисполнимое обещание. Для взаимодействия с местными партнёрами лучше всего подходит вторая половина января, точней, период с 18 числа. В первой половине помехой станут объективные обстоятельства, попытки преодолеть которые силой или напором окажутся неудачными. Основная деятельность в течение всего месяца будет идти с переменным успехом, в процессе работы будет возникать множество затруднений, но без серьёзных проблем – обычная текучка. Период не подходит для начала крупного проекта, значительных преобразований в работе, принятия важных решений. Также в январе не рекомендуется проявлять инициативу и заниматься самостоятельной деятельностью. Гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе. Но в последние дни, 30 – 31 января, в случае возникновения неординарной ситуации Ракам лучше полагаться на свои творческие и интеллектуальные способности. Чужое решение окажется неудачным.

У Раков-женщин январь в профессиональном плане неблагоприятен – правда, серьёзных проблем прогноз не обещает. Большую часть месяца на Раков будет влиять напряжённый аспект Плутона с Солнцем, который указывает на общую неблагоприятную обстановку для работы и продвижения в делах. Соответственно, если Раки не будут ставить перед собой грандиозных задач, то никаких особых неприятностей они не встретят. В данном случае, чем меньше запросы, тем слабей препятствия. Определённо положительно оценивается первая декада, 1 – 11 января, в рамках финансовой деятельности. Влияние гармоничного аспекта Урана может привести к неожиданному успеху, поступлению прибыли, инвестиций, возникновению новой перспективы, однако на весь остальной период прогноз слабоотрицательный. Поэтому, в случае везенья не рекомендуется рассчитывать на долговременный эффект. Также в первую декаду нежелательно рисковать, ввязываться в сомнительное предприятие, верить обещаниям быстрого успеха. Положительный результат должен возникнуть сам собой – не по инициативе и не при деятельном участии Раков. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый: в течение всего месяца ожидаются только разовые кратковременные успехи. Период не подходит для серьёзной масштабной работы. Ракам в январе следует действовать коллективно, не проявляя инициативы, не выходя на первый план.

В первой декаде января у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается тоже преимущественно положительно. В основной работе ожидаются трудности. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Раков-женщин наилучшим тоже является прогноз по финансовой деятельности. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей будет неудачным.

Во второй декаде у Раков-мужчин сохраняется положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при взаимодействии и местными деловыми партнёрами ожидаются трудности.

У Раков-женщин для всей работы – сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, выполнения основных профессиональных обязанностей и решения финансовых вопросов – прогноз отрицательный, но предполагающий разовые успешные операции.

В третьей декаде у Раков-мужчин прогноз по финансовой деятельности остаётся положительным, за исключением промежутка 30 – 31 января. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 28 – 29 января. Для основной работы неблагоприятными будут 22 – 24 и 28 января. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами преимущественно негативный.

У Раков-женщин промежуток 25 – 26 января оценивается как успешный для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, а остальные дни – как преимущественно неблагоприятные. Прогноз по финансовой деятельности почти полностью негативный.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на январь преимущественно благоприятный. В январе только финансовая деятельность в первой половине месяца оценивается негативно, поэтому до 16 января никаких действий предпринимать не следует. С 16 января и до конца месяца прогноз полностью положительный, соответственно, всю работу лучше перенести на этот период. В основной профессиональной деятельности затруднения ожидаются 15 и 22 – 23 января. В первом случае высока вероятность необдуманного поступка под влиянием негативного Марса: возможен конфликт с руководством или вышестоящими инстанциями. Во втором случае напряжённый аспект Меркурия и Венеры указывает на вероятность срыва в работе или невозможности провести конструктивные переговоры. Не рекомендуется планировать на эти дни что-либо важное. Точно такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, что говорит о наличии связи между ними. Соответственно, рекомендации для этих направлений работы те же. В остальные дни Львы будут находиться под благоприятным воздействием гармоничных аспектов Юпитера, Плутона и ближних планет. Это создаст условия для расширения сферы деловых интересов, продвижения в работе, установления новых деловых связей. Судя по гороскопу, наиболее благоприятным периодом для этого станет первая декада. Возможна удачная командировка, совместная поездка с партнёрами или важными людьми, в результате чего перед Львами откроются новые перспективы. На этот же промежуток гороскоп даёт положительный прогноз по личной активности, проявлению инициативы.

У Львов-женщин гороскоп на январь в профессиональном плане благоприятный. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаково положительный. Сомнительный момент только один – промежуток 28 – 29 января (воскресенье и понедельник), когда напряжённые аспекты Венеры с Луной и Солнца с Меркурием создадут неблагоприятную ситуацию для взаимодействия с коллегами, руководством и партнёрами. Рекомендуется не принимать самостоятельных решений в эти дни, не вовлекаться в споры и конфликты, не настаивать на своём мнении. Также это неподходящее время для работы с важными документами. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно положительный, тем не менее, рекомендуется важные вопросы перенести на вторую половину января, с 16 числа, поскольку этот период, по гороскопу, очень благоприятен. В первой половине месяца затруднения ожидаются 9 и 11 – 13 января, когда Львы окажутся в состоянии неопределённости из-за недостатка информации и скорей всего примут неверное решение. На весь месяц гороскоп рекомендуется Львам одиночную, самостоятельную работу. Прогноз по коллективной деятельности большей частью неудачный, поэтому принимать решения лучше лично. В течение месяца также возможно успешное руководство коллективом и, судя по гороскопу, это положительно скажется на укреплении профессионального положения: прогноз по продвижению в карьере благоприятный.

В первой декаде января у Львов-мужчин одинаково положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по решению финансовых вопросов полностью негативный.

У Львов-женщин тоже полностью положительно характеризуется основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. А при работе с финансами трудности возможны 9 января (на остальные дни прогноз позитивный).

Во второй декаде у Львов-мужчин в основной работе и при взаимодействии с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются в промежуток 15 – 16 января. Прогноз по финансовой деятельности до 16 января отрицательный, а, начиная с этой даты, положительный.

У Львов-женщин точно так же основная работа и сотрудничество с партнёрами характеризуются как полностью успешные, а в финансовой деятельности до 16 января ожидаются затруднения, но потом прогноз становится полностью благоприятным.

В третьей декаде у Львов-мужчин наилучший прогноз относится к финансам – в этом периоде он полностью положительный. В основной деятельности и при сотрудничестве с партнёрами трудности возникнут 22 – 23 января.

У Львов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с партнёрами сложности возникнут в промежуток 28 – 29 января. Прогноз по работе с финансами полностью благоприятный.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на январь преимущественно благоприятный. Наилучшим можно считать прогноз по выполнению основной работы – здесь только в промежуток 15 – 17 января возникнут сложности из-за скопления напряжённых аспектов Марса и Меркурия. Этот момент не подходит для ведения переговоров, споров с коллегами и организационных, административных преобразований. Возможно также нарушение трудового распорядка из-за поломок техники или средств связи. Наилучшее время для работы – первая половина месяца, когда на Дев будет благотворно влиять гармоничный аспект Урана с Меркурием. Благодаря ему возникнут хорошие условия для интеллектуальной деятельности, установления деловых связей, ведения переговоров, а также обновления знаний, получения важной информации. Подходящее время для деловых визитов. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами похожий. Здесь тоже отмечен как неудачный промежуток 15 – 17 января, и, кроме того, 23 января Девам не следует принимать ответственного решения и идти напролом, встретив препятствие. Также и обходной манёвр, использование хитрости в этот момент не приведёт к успеху. Разумней (и эффективней) будет отложить дело. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами тоже в целом положительный, хотя регулярно будут возникать небольшие затруднения – скорей всего из-за торопливости Дев. Наиболее сомнительный момент – промежуток 22 – 24 января, когда по этой причине Девы могут принять решение, ведущее убытку, потерям. В прогнозе по финансовой деятельности отмечен этот же промежуток 22 – 24 января, как опасный, поэтому рекомендуется не спешить и отложить решение на другие дни. Кроме того, финансами нежелательно заниматься 6 – 7 и 17 – 18 января.

У Дев-женщин наиболее благоприятной для работы, по гороскопу, является первая половина января, до 16 числа. Особенно больших успехов они могут достичь при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в финансовой деятельности. Во второй половине возникнут некоторые трудности 16 – 17 и 28 – 31 января в работе с партнёрами, а в сфере финансов осложнения ожидаются 15 – 16 и 19 – 20 января (но будут и другие разовые затруднения). В эти моменты возможны споры и конфликты по финансовых вопросам, а также нарушение хода работы из-за невыполнения обязательств партнёрами или коллегами. Прогноз по выполнению основной работы большей частью благоприятный. Только конец месяца, 28 – 31 января, отмечен в гороскопе как неудачный. Судя по напряжённым аспектам Юпитера с Венерой и Марса с Меркурием, Девы вступят в конфликт с партнёрами. Рекомендуется всю работу с ними завершить до наступления этого момента. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток до третьей декады, точней, до 22 января. Кроме того, сложности возникнут во второй декаде, 10 – 13 января. Эти дни не подходят для ведения переговоров, заключения договора, а также решения острых вопросов. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Дев – за исключением промежутка 25 – 27 января, когда им не следует принимать ответственного решения. Прогноз по коллективной работе на весь январь положительный.

В первой декаде января у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе тоже благоприятный, но в воскресенье 7 января не следует решать рабочие вопросы. Для финансовой деятельности не подходят выходные 6 – 7 января. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами небольшие трудности могут возникнуть 8 января.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по выполнению основной работы полностью благоприятен. При сотрудничестве с далёкими партнёрами трудности могут возникнуть 10 января.

Во второй декаде у Дев-мужчин в основной работе неблагоприятным будет промежуток 15 – 17 января. То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При работе с финансами незначительные затруднения возможны 17 – 18 января, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – тоже небольшие осложнения в промежуток 16 – 17 января.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 16 января. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный на период 11 – 13 января и положительный на остальные дни. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 16 – 17 января.

В третьей декаде у Дев-мужчин полностью положительно характеризуется выполнение основной работы. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие трудности возможны 23 января. Для решения финансовых задач не подходит промежуток 22 – 25 января. Такой же прогноз гороскоп даёт для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, хотя небольшие трудности могут возникнуть 23, 26 и 29 января. Для основной работы неудачными будут 21 – 22 и 28 – 31 января. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 22 – 27 января. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью отрицательный.

Весы

Гороскоп на январь у Весов-мужчин в профессиональном плане благоприятный. Лучше всего работа будет идти в третьей декаде, с 24 января, когда начнёт действовать гармоничный аспект Марса с Юпитером, придавая Весам дополнительную энергию и увеличивая их деловые возможности. В основной профессиональной деятельности работа будет идти спокойно, но влияние Меркурия в январе часто будет негативным (кратковременно). В промежуток 10 – 11 января он расстроит некую договорённость или нарушит ход работы. Также в этот момент возможно получение неприятного известия. Период 16 – 17 января не подходит для ведения переговоров и поиска инвестиций, финансовой поддержки. 30 января Меркурий ослабит интеллект Весов – этот день непригоден для серьёзной ответственной работы с информацией, подписания важных документов. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятный на весь месяц, хотя значительных результатов не ожидается. Но и существенных проблем в гороскопе не наблюдается – только 10 – 11 и 16 – 17 января возможны некоторые осложнения по вышеуказанным причинам. Прогноз по финансовой деятельности также в основном положительный, с улучшением в конце месяца, но небольшие сложности могут возникнуть 2 – 4 и 13 – 14 января (выходные). В первом случае возникнут неблагоприятные внешние и внутренние обстоятельства и факторы, а во втором – Весы рискуют вовлечься в некие финансовых махинации (причём, себе в ущерб). На весь период гороскоп отдаёт предпочтение самостоятельной деятельности Весов, хотя прогноз по коллективной работе тоже неплохой, тем не менее, в опасные моменты лучше всё-таки проявить осторожность.

У Весов-женщин, если учитывать, что в первой половине месяца новогодние «каникулы», гороскоп благоприятный. Но не помешает знать, что гороскоп даёт отрицательный прогноз для основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами – на промежуток 1 – 3 января, а для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами – на первую половину месяца, до 16 января. Кроме того, затруднения возможны 11 числа, если в этот день предстоит решить вопрос по расширению сферы делового сотрудничества. День не подходит для обсуждения совместной работы и подписания договора с партнёрами. На остальное время прогноз по всей указанной деятельности положительный. Работа в финансовой сфере тоже характеризуется как успешная, особенно, первая декада и промежуток в конце месяца, с 27 января. В середине месяца временные затруднения возможны 13 – 14 (выходные) и 23 – 24 января. В выходные Весы могут принять неразумное решение, ведущее к лишним расходам, а во втором случае возможен конфликт с руководством по финансовым вопросам, либо споры с коллегами. В целом, январь подходит для успешного ведения текущей работы, и не вполне удачен для начала нового проекта, расширения сферы делового сотрудничества. Напряжённый аспект Урана с Солнцем сформирует неблагоприятную среду для значительных изменений в профессиональной деятельности, а также для личной активности, самостоятельности Весов. В этот период им лучше работать в коллективе.

В первой декаде января у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (полностью положительный). Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит только 10 января. При работе с финансами проблемы ожидаются 2 – 4 января, а в основной деятельности – 7 и, частично, 10 января.

У Весов-женщин наилучшим является прогноз по финансам. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит начало месяца, 1 – 3 января. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью отрицательный.

Во второй декаде у Весов-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами и в основной работе затруднения возможны 11 и 16 – 17 января. Для решения финансовых вопросов не подходят выходные 13 – 14 января.

У Весов-женщин, не считая 11 января, положительно оценивается выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими партнёрами затруднения возможны до 16 января. Для решения финансовых вопросов не подходят выходные 13 – 14 января.

В третьей декаде

у Весов-мужчин практически вся деятельность характеризуется положительно. Только при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами может возникнуть небольшая проблема 30 января. Наилучший прогноз в периоде относится к решению финансовых вопросов.

У Весов-женщин положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами некоторые сложности могут возникнуть 29 – 30 января. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 23 – 24 января.

Скорпион

По гороскопу на январь, у Скорпионов-мужчин сложится неблагоприятная ситуация в финансовой сфере: до 29 числа прогноз по этому направлению негативный. Напряжённые аспекты Юпитера с Луной и Марсом указывают на неэффективность финансовых вложений в новые проекты или на неполучение ожидаемых доходов. Не рекомендуется планировать крупные операции, а также заниматься обновлением производства. Прогноз по основной деятельности в целом положительный, хотя периодически будут появляться затруднения. Промежутки 7, 10 – 11, 19 – 20 и 31 января не подходят для решительных действий. Рекомендуется в январе заниматься текущей работой, не производя серьёзных изменений и не начиная новых проектов. Наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только в промежуток 15 – 17 января может возникнуть сложная ситуация выбора, когда Скорпионы рискуют ошибиться в приоритетах. В этот момент следует избегать поспешных решений и определённых, твёрдых обещаний. В остальное время аспекты Юпитера будут помогать Скорпионам при расширении сферы деловых интересов, открытии новых перспектив, начале новых проектов. Сотрудничество с местными партнёрами тоже характеризуется как успешное, но здесь рекомендуется ограничиться текущими делами – эта деятельность скорей всего будет согласована с основной работой. Гороскоп указывает на то, что с января Скорпионы будут иметь много возможностей для демонстрации своих деловых качеств и принятия самостоятельных решений.

У Скорпионов-женщин гороскоп можно считать благоприятным. Некоторые проблемы ожидаются при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами в первой декаде. До 10 числа не рекомендуется работать в этом направлении, а также отправляться в командировку. Кроме того, при работе с партнёрами в промежуток 18 – 20 января не следует проявлять инициативу, принимать ответственное решение, настаивать на своём мнении. Если в этот момент проблем удастся избежать, то вторая и третья декады месяца окажутся успешными, и январь закончится с высокими результатами. Прогноз по выполнению основной работы полностью благоприятный с плавным улучшением к концу месяца. Гармоничные аспекты Нептуна с Меркурием и Сатурна с Венерой создадут условия, способствующие интеллектуальной деятельности, стабилизации положения, укреплению деловых отношений и профессиональных позиций Скорпионов. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже полностью положительный, но в воскресенье, 21 января, не следует заниматься рабочими вопросами. В финансовой деятельности трудности могут возникнуть в промежутки 11 – 15 и 22 – 24 января. В первом случае Скорпионы могут находиться под влиянием Марса и действовать чрезмерно настойчиво, может быть, даже агрессивно, из-за чего потерпят неудачу. А в третьей декаде Солнце и Венера создадут благоприятные условия для некоей второстепенной деятельности, отвлекающей от главной задачи, либо предложат экзотическое новое решение, необычный путь к цели. В этом случае принятие решения лучше отложить.

В первой декаде января у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной деятельности положительный, но некоторые затруднения могут возникнуть 7 и 10 января. Прогноз по работе с местными партнёрами неустойчивый, но скорей позитивный. Финансовая деятельность характеризуется полностью отрицательно.

У Скорпионов-женщин полностью положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется. Прогноз по финансовой сфере благоприятный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя в этом направлении значительных успехов не ожидается. В основной работе сложности возникнут 11, 17 и 19 – 20 января. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только начало декады, 11 – 13 января. Прогноз по финансам негативный.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит промежуток 11 – 17 января. В сфере финансов трудности ожидаются 11 – 15 января.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз снова относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами тоже будет успешным. В основной работе затруднения возникнут 31 января. Прогноз по финансам до 29 января отрицательный, а далее положительный.

У Скорпионов-женщин полностью положительно оцениваются выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности проблемы возможны в промежуток 22 – 24 января.

Стрелец

В январе у Стрельцов-мужчин гороскоп в профессиональном плане практически полностью благоприятный. В промежутке 4 – 17 января соединение Нептуна с Плутоном обещает некие значительные успехи в финансовой сфере. Вероятно, это будет благоприятный поворот событий, удачное стечение обстоятельств, неожиданное вмешательство посторонних сил. С 17 января дела пойдут менее успешно, но прогноз всё равно остаётся позитивным до конца месяца. В основной работе негативно оценивается только 1 января. В остальной период деятельность Стрельцов будет успешной и, вдобавок, постепенно улучшится. Только 28 – 29 января (воскресенье и понедельник) не стоит начинать новое дело, особенно, импульсивно, не подумав. Такой же прогноз гороскоп даёт и для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, в связи с чем можно говорить о нежелательности командировки, деловой поездки в указанный промежуток. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное и стабильное в течение всего месяца, за исключением 30 января, когда контакты с партнёрами нежелательны. Эмоциональное состояние Стрельцов в этот момент не будет соответствовать работе. На период до 17 января гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности, хотя и одиночная работа прогнозируется как успешная. Но после указанной даты лучше действовать самостоятельно (за исключением 28 – 29 января, о чём уже говорилось).

У Стрельцов-женщин прогноз на январь преимущественно неблагоприятный. Наиболее удачно будет развиваться финансовая деятельность. Здесь затруднения ожидаются только в промежутки 8, 24 – 26 и 28 января. На середину месяца, с 9 по 22 число, прогноз обещает значительные успехи. Соединение Плутона с Марсом и Юпитером указывает на некие положительные события, которые обеспечат благоприятные перемены и успех (удачу) в финансовых делах. Возможны также значительные перемены в профессиональной сфере, но это не отразится непосредственно на результатах деятельности. Возможно, именно этим объясняются отрицательные оценки в основной работе и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. И там, и там напряжённый аспект Урана с Сатурном поставит вопрос о необходимости кардинальных изменений, но в то же время создаст труднопреодолимые препятствия для этих изменений. По этой причине не рекомендуется тратить время и силы на обновление производства, планирование и начало новой деятельности. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами в целом благоприятен. Некоторые сложности ожидаются 7 – 8 и 10 – 11 января, но на остальное время прогноз положительный. В указанные промежутки не следует проявлять самостоятельность, настаивать на собственном решении. Но в целом по месяцу гороскоп отдаёт предпочтение самостоятельной работе Стрельцов: коллективная деятельность окажется неудачной.

В первой декаде января у Стрельцов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и выполнение основной работы, за исключением 1 января, тоже характеризуется как успешное. У Стрельцов-женщин наилучшим является прогноз по решению финансовых вопросов: здесь только 8 января в работе возможны затруднения. Прогноз по основной деятельности отрицательный. Сотрудничество с далёкими партнёрами характеризуется как неустойчивое, а взаимодействие с далёкими партнёрами как неудачное.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин наилучшим остаётся финансовых прогноз. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное.

У Стрельцов-женщин полностью благоприятен прогноз по финансовой деятельности. Сотрудничество с местными партнёрами характеризуется как успешное, хотя 11 января ожидаются затруднения. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается полностью отрицательно. Прогноз по основной работе неустойчивый, скорей негативный.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин положительно оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе трудности возникнут 28 – 29 января, а при работе с местными партнёрами неблагоприятный день – 29 января.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Небольшие затруднения возможны 23 и 28 января. Прогноз по выполнению основной работы негативный. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже отрицательный. В финансовой деятельности трудности ожидаются 23 – 26 и 28 января.

Козерог

Гороскоп на январь для Козерогов-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Правда, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами в значительной мере характеризуется негативно, но это, прежде всего, относится к первой половине января, а во второй наиболее существенные трудности возникнут только 19, 26 – 27 и 30 – 31 января. Но в целом, месяц, конечно, не подходит для реализации новых проектов и расширения сферы делового сотрудничества. Зато прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами очень благоприятный. Гармоничные аспекты Юпитера с Солнцем и Урана с Меркурием создадут подходящие условия для существенного продвижения в делах, проведения организационных преобразований, повышения эффективности работы. В течение всего января Козероги будут способны выполнять сложную интеллектуальную работу, а также успешно вести деловые переговоры, устанавливать новые связи и деловые отношения. Также в этот период возможно получение важной благоприятной информации. Прогноз по финансовой деятельности на первую декаду не очень хороший – определённые сложности возникнут 9 – 10 января, но на дальнейший период он значительно улучшается, и с 13 по 30 января оказывается полностью положительным. 31 января никакая деловая активность не рекомендуется. На весь месяц гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе. Козерогам не следует действовать в одиночку, лучше проявить лидерские качества.

У Козерогов-женщин гороскоп можно считать благоприятным, если учесть, что первая декада из-за праздников выпадает. Однако не исключено, что и в эти дни возникнет необходимость работать. В связи с этим, имеет смысл учесть, что прогноз по основной работе до 12 января преимущественно негативный. Это время не подходит для деловой активности, проявления инициативы, принятия на себя ответственности. Также оно неблагоприятно для обновления производства и смены направления деятельности. Всю важную работу лучше сразу планировать на вторую половину месяца, с 15 января, поскольку прогноз на эту половину до самого конца января очень благоприятный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами тоже не подходит начало месяца, промежуток 1 – 6 января. Кроме того, небольшие проблемы могут возникнуть 11 числа и ещё 28 и 29 января (тут скорей недоразумения). На остальные дни прогноз положительный, хотя существенных успехов не ожидается. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный. Небольшие затруднения могут возникнуть 9, 11, 26 и 30 января, но все они несерьёзные, а наибольшие успехи ожидаются в промежуток с 14 по 29 января. Сотрудничество с далёкими партнёрами будет успешным почти до конца месяца: с 26 января прогноз становится в основном негативным, поэтому желательно все важные дела завершить до наступления этого момента. Прогноз по коллективной и одиночной деятельности примерно одинаковый: большую часть времени он благоприятный, а в конце месяца негативный. Соответственно, в конце января лучше воздерживаться от инициативы.

В первой декаде января у Козерогов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется в основном отрицательно. Финансовая деятельность будет успешной, кроме конца декады, 9 – 10 января.

У Козерогов-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, хотя значительных успехов не ожидается. Прогноз по финансам благоприятный, за исключением 9 января. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин сохраняется полностью благоприятный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. С 13 по 20 января успешной будет финансовая работа. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже оценивается как в целом успешное.

У Козерогов-женщин одинаковый прогноз по основной работе и решению финансовых вопросов: на 11 – 12 января он негативный, а на остальные дни положительный. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное.

В третью декаду у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся полностью благоприятным. Для работы с финансами не подходит только 31 января. При работе с далёкими партнёрами ожидаются трудности.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе. В финансовой деятельности некоторые затруднения могут возникнуть 26 и 30 января. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное, а взаимодействие с далёкими партнёрами до 26 января характеризуется положительно, а на остаток месяца – отрицательно.

Водолей

В январе у Водолеев-мужчин гороскоп в профессиональном плане скорей неблагоприятный. Прогноз по основной работе до 16 января отрицательный, а на остальное время до конца месяца положительный. Период не подходит для серьёзной деятельности, значительных преобразований, начала крупного проекта. В первой половине января на Водолеев будет влиять напряжённый аспект Сатурна с Юпитером, который не позволит развить профессиональную деятельность до сколько-нибудь значительного результата. Во второй половине января наибольшее влияние будет оказывать аспект Плутона с Сатурном, который указывает на неблагоприятную обстановку, возникновение трудных обстоятельств, а также, возможно, на дополнительную нагрузку на работе. По этой причине прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже в основном отрицательный. Правда, в середине месяца, в промежуток 16 – 19 января, возможно разовое достижение успеха, но и тут Водолеям придётся приложить дополнительные усилия. Прогноз по финансовой деятельности благоприятен на первые две декады, 1 – 19 января, а затем до конца месяца он отрицательный. Почти полностью положительно гороскоп характеризует сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Небольшие кратковременные трудности могут возникнуть в первой декаде и ещё 11 января. Соответственно, в январе Водолеям лучше сосредоточиться на основной работе и развивать свои рабочие связи.

У Водолеев-женщин гороскоп скорей благоприятный – учитывая, что первая декада приходится на праздники. Тем не менее, следует сказать, что в первую декаду, точней, в промежуток 1 – 6 января, ожидаются значительные трудности при решении финансовых вопросов и сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Поэтому сотрудничество с партнёрами лучше перенести на вторую половину месяца. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами в первую декаду трудности тоже возможны, но они окажутся кратковременными и незначительными. А в целом по месяцу прогноз по этим направлениям положительный. Гармоничный аспект Юпитера с Сатурном создаст благоприятные условия для подготовки или начала нового долговременного проекта, либо успешного планирования своей деятельности на долгое время. Это хорошее время для проведения организационных, административных мероприятий, укрепления собственных профессиональных позиций, улучшения отношений с руководством, вышестоящими инстанциями, а также получения от них помощи, поддержки. Однако следует учитывать, что всё это не может осуществиться быстро: здесь потребуется длительная планомерная работа, и укрепление своего положения потребуется, в том числе и для этого. Гороскоп примерно одинаково оценивает коллективную и одиночную деятельность Водолеев в январе, но на промежуток 1 – 6 января самостоятельность и инициатива должны быть полностью исключены. Не рекомендуется в этот период заключать соглашения, давать обещания, принимать на себя ответственность.

В первой декаде января у Водолеев-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Работа с местными деловыми партнёрами будет идти с небольшими затруднениями. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный.

У Водолеев-женщин относительно благоприятен прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются некоторые трудности. Финансовая деятельность до 7 января оценивается негативно, а дальше – положительно. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется как преимущественно неудачное.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин прогноз по основной работе до 16 января негативный, а затем положительный. Прогноз по финансовой деятельности, за исключением 20 января, благоприятный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами может быть успешным в промежуток 16 – 19 января. Работа с местными партнёрами характеризуется как успешная.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В финансовой деятельности небольшие осложнения возможны 15 и 19 января. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами тоже благоприятный, но 15 и 19 января возможны небольшие затруднения.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин положительно оцениваются основная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

У Водолеев-женщин вся деятельность характеризуется положительно. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами.

Рыбы

В январе у Рыб-мужчин прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами до 17 января неблагоприятный, а затем до конца месяца положительный. Прогноз по основной профессиональной деятельности отрицательный до 29 января. Напряжённые аспекты Сатурна с Венерой и Луной сформируют неблагоприятную ситуацию для организационных, административных преобразований, создадут нерабочую атмосферу в коллективе, с конфликтами по деловым и личным вопросам, вероятно, будет нарушен трудовой распорядок, возникнет путаница в делах. Период непригоден для серьёзной ответственной работы, начала нового проекта, обращения к руководству и вышестоящим инстанциям. Всю остальную работу рекомендуется перенести на вторую половину января. На это время в гороскопе приходится большое количество гармоничных аспектов ближних и дальних планет, что позволит Рыбам достичь заметных успехов в работе, расширить сферу деловых интересов, продвинуться в делах и укрепить личное положение. Возможно некоторое продвижение в карьере, оно будет небольшим, но важным. Кроме третьей декады гороскоп даёт благоприятный прогноз и по коллективной, и по одиночной, самостоятельной деятельности. В третью декаду Водолеи должны действовать только коллективно, не принимая на себя ответственности.

У Рыб-женщин гороскоп показывает, что до 17 января им не следует ничего делать по направлениям основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Начиная с 17 числа, прогноз становится благоприятным до конца месяца, особенно, для основной работы. Финансовая деятельность на весь месяц характеризуется положительно, при этом с 17 числа тоже произойдёт резкое улучшение. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами третья декада, наоборот, непригодна. Всю важную работу следует выполнить в первые две декады, прогноз на которые стабильно положительный. С 17 января Рыбам следует работать строго в коллективе, так как в этот период работа будет идти очень успешно. Прогноз по одиночной работе в январе в основном неблагоприятный (если только Рыбы не будут работать 1 – 8 января). В этом случае на весь январь сохранятся довольно высокие шансы на продвижение в карьере, а как минимум – на укрепление своего положения. Под воздействием аспекта Плутона с Нептуном Рыбы получат хорошую возможность существенно изменить своё профессиональное положение, направление деятельности, открыть для себя новые интересы и перспективы. Этот аспект может не привести к заметным изменениям в текущем периоде, но сыграет свою роль на внутреннем плане, что может послужить фундаментом для последующих действий. В то же время аспект не препятствует собственной активности Рыб, и даже поддержит их в этом, хотя из-за Нептуна нельзя гарантировать, что всё получится, как задумывалось.

В первой декаде января у Рыб-мужчин полностью негативный прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Декада для работы непригодна.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже характеризуется как успешная. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин до 17 января отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Начиная с указанной даты, прогноз становится положительным. Основная деятельность на весь период характеризуется как неудачная.

У Рыб-женщин полностью положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами до 17 января негативный, а далее – положительный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин полностью благоприятный прогноз для решения финансовых вопросов и сотрудничества с местными далёкими деловыми партнерами. Выполнение основной работы до 29 января оценивается отрицательно, а на последние дни – положительно.

У Рыб-женщин прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на всю декаду отрицательный, а по взаимодействию с местными партнёрами, финансовой деятельности и основной работе – полностью положительный.

Москва, Денис Вербицкий

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