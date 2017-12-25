17-летнего южноуральца дважды за год поймали пьяным за рулем

В Челябинской области на подростка завели уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодого человека сотрудники ГИБДД остановили сегодня ночью на улице Металлистов.

17-летний ученик вечерней школы разъезжал по городу на чужой «Ниве». К тому же южноуралец был пьян, что и подтвердили результаты алкотестера.

Теперь юноше грозит до 15 тысяч рублей административного штрафа за управление машиной без прав. Но это еще не все: в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

Дело в том, что кыштымец уже попадал в поле зрения дорожных полицейских. «Первый раз он был остановлен сотрудниками ДПС в июне этого года, – цитирует «Кыштымский рабочий» инспектора по пропаганде ГИБДД города Бэллу Завалий. – В отношении него был составлен протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами)».

В тот раз юноше выписали штраф на 30 тысяч рублей. Кстати, он его так и не оплатил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.12.17

В Челябинске едва не угробили пассажиров маршрутки с помощью газа. / Южноуральская прокуратура требует отставки главы Парижа. / Трое пьяных копейчан угнали и сожгли такси. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»