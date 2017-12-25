«Будьте предельно внимательны»: дороги Челябинской области заметает снегом

Южноуральских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в настоящее время в южных районах Челябинской области из-за снегопада на автодорогах снижена видимость. В связи с этим движение автомобильного транспорта затруднено, и повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

«Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей быть предельно внимательными, выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состоянием дорожного полотна. При поездках на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива», – обратились к южноуральцам в полицейском главке.

На всех автодорогах федерального и областного значения наряды ДПС ГИБДД, осуществляющие надзор за дорожным движением, нацелены на оказание своевременной помощи автомобилистам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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