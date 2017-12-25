«Горка вот-вот растает»: южноуральцы заявляют, что ледовые городки опасны для жизни

Челябинск, Декабрь 25 (Новый День, Виктор Елисеев) –Южноуральцы пожаловались на ледовые городки, опасные для жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Сатки опасаются, что к Новому году у них так и не достроят ледовые городки, а тем, что построили, пользоваться будет опасно:

«Это просто какой-то ужас! На площади творится такой хаос, что больше похоже, будто кто-то сломал городок, а не построил! – цитирует одну из горожанок «ВСатке.ру». – У большой горки нет ни бортиков, ни лестницы, стоит она, судя по всему, на теплотрассе и скоро начнет таять. Везде валяются осколки от этих ледяных глыб, из которых строились горки. Тарелка – это просто жуть! В ней же ноги поломать можно!» Ледовый городок Старой части Сатки, действительно, опасен, констатирует издание.

Не лучше обстоит дело и в Западном районе города. Здесь большая горка так же не достроена. Что касается маленькой, то она и вовсе утыкается в снежную яму. «По неподтвержденным данным, здесь уже пострадал один ребенок, в настоящее время он находится в Областной детской клинической больнице в тяжелом состоянии», – сообщает издание.

Кстати, о том, что городки, действительно, опасны, уже есть и официальные подтвержденные. Так, в конце минувшей недели один из школьников в Карталах пострадал во время прогулки у строящегося ледового городка: на 11-летнего ребенка упала ледяная плита, мальчик получил сложный перелом двух костей голени.

Впрочем, часто в ЧП у недостроенных сооружений виноваты сами родители, которые торопятся прокатить свои чад по недоделанной горке, не понимая, к каким печальным последствия это может привести. Например, в Верхнем Уфалее у недостроенных горок приходится буквально выставлять охрану: взять их штурмом пытаются не только бесшабашные подростки, но степенные с виду бабушки с малышами, едва научившимися ходить.

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