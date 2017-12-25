Холодные развлечения для настоящих мужчин: Челябинск завершил подготовку к Новому году (ФОТО)

В Челябинске открылся главный ледовый городок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году городок посвящен предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинске с 19 по 29 апреля 2018 года.

На площади установлены воронки, ловушки и лабиринт «Простоквашино», гостей встречают скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, хоккеистов команд «Вымпел» и «Метеор» из советского мультфильма, а также Кота Матроскина и Шарика. Для ребятишек разного возраста по периметру городка рассредоточены пять тематических горок. В этом году они сделаны в соответствии с вступившими в силу ГОСТами, прямые – без крутых виражей и препятствий.

На возведение городка ушло более тысячи кубов льда, привезли который с челябинских водоемов. По традиции на площади установлена двадцатиметровая искусственная ель, украшенная гирляндами.

Весь оснащен современной иллюминацией – подсветку вмонтировали в ограждения и в основания всех ледяных фигур.

Челябинск, Евгений Полак

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