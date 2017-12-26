Вандалы срубили полтора десятка деревьев в нацпарке «Таганай»

Браконьеры уничтожили полтора десятка деревьев в нацпарке «Таганай».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», нарушителей сотрудники отдела охраны выявили при мониторинге социальных сетей: свои действия злоумышленники сняли на видео и выложили на свою страницу.

ЧП произошло на Заячьей поляне – одной из туристических стоянок. При осмотре места госинспекторы оперативной группы отдела охраны насчитали в общей сложности 15 срубленных деревьев: 4 пихты, 2 берёзы и 9 ольх. Кроме того, от топоров пострадали 4 большие ели и несколько пихт – с них срубили 125 веток. Нанесённый ущерб оценён почти в 60 тысяч рублей.

«На видео показано, что из веток и деревьев построили шалаш. Непонятно, зачем это надо был делать, ведь до приюта «Таганай», где можно было переночевать, оставалось всего 500 метров, – отметил начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев. – Но даже если бы всё происходило вдалеке от приютов и кордонов, туристы не могли не знать, что рубить деревья на особо охраняемой природной территории запрещено. При регистрации для каждого посетителя мы проводим индивидуальный инструктаж по правилам пребывания».

Заявление о незаконной рубке, совершённой группой лиц, направлено в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 260 УК РФ. Нарушителям может грозить штраф от 500 тысяч до полутора миллионов рублей или принудительные работы на срок до четырёх лет со штрафом до 300 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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