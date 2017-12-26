В Челябинской области чиновники «подарили» коммерсантам миллион рублей

В Нагайбакском района чиновники «не заметили», что смета не соответствует выполненным работам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района провело проверку по вопросу распоряжения целевыми бюджетными средствами, выделенными на ремонт сети теплоснабжения поселка Южный.

Установлено, что администрация Южного городского заключила с коммерческой организацией муниципальный контракт на капитальный ремонт поселковой теплотрассы, оплатив свыше 1,5 миллиона рублей без проведения обязательной экспертизы выполненных работ, предусмотренной федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам строительно-технической экспертизы установлено, что объемы фактически выполненных работ не соответствуют объемам, указанным в актах выполненных работ.

Проверка показала, что администрацией Южного городского поселения произведена оплата стоимости выполненных работ в сумме, превышающей их фактическую стоимость на 1 миллион рублей. При этом мер по возврату в бюджет городского поселения излишне уплаченных денежных средств главой района не принято.

В связи с чем, прокурор района обратился в суд с требованием признать бездействие администрации Южного городского поселения незаконным и возложить обязанность устранить допущенные нарушения законодательства, направив претензию в адрес коммерческой организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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