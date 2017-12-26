Южноуральских ростовщиков оштрафовали за назойливые звонки

Назойливые звонки обойдутся микрокредитной организации из Челябинска в 20 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, к административной ответственности и штрафу в 20 тысяч рублей вновь привлечено ООО МКК «Уралсервис» (коммерческое наименование «Удобные деньги»). Правонарушение выявлено специалистами Отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Челябинской области. Центральный районный суд города Челябинска признал МКК виновной.

В ходе проверки по обращению 72-летней челябинки выяснилось, что в апреле этого года ООО МКК «Уралсервис» заключило с ее сестрой договор займа на сумму 20 тысяч рублей сроком на один месяц, по которому образовалась просроченная задолженность. В связи с этим компания в июне начала работу по возврату долга, а в сентябре назойливые звонки начали поступать на телефон сестры заемщицы.

Получив заявление, судебные приставы провели проверку, в ходе которой было установлено, что номер, с которого производились звонки на телефон сестры заемщицы, принадлежит ООО МКК «Уралсервис». Опросив заявителя и ее сестру, взявшую кредит, приставы выяснили, что согласия на взаимодействие с третьими лицами заемщица не давала, тем более не передавала номера их телефонов. Более того, телефон сестры заемщицы не был зарегистрирован на нее лично, он принадлежит ее сыну, а женщина просто им пользуется. Тем не менее, представитель компании неоднократно звонил по этому номеру и требовал с пенсионерки принятия мер по возврату долга, внесения денег за сестру или передачи ей денег для оплаты долга.

Действия ООО МКК «Уралсервис» были расценены как административное правонарушение. Составленный судебными приставами протокол был рассмотрен в Центральном районном суде, ООО МКК «Уралсервис» было признано виновным, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что это не первая претензия надзорных органов к данной организации: в 2017 году УФАС России по Челябинской области дважды привлекало ООО к административной ответственности – за использование георгиевской ленты на рекламе «Удобных денег», замаскированной под поздравление с Днем Победы в газете, и размещение рекламы на календарях с православной молитвой. Дела возбуждались в отношении рекламодателя – ООО МКК «Уралсервис», владельца указанного в рекламе телефонного номера.

В декабре 2017 года ООО МКК «Уралсервис» исключено из Государственного реестра микрофинансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет центральный аппарат Банка России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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