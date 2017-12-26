В южноуральском муниципалитете хулиганы разгромили ледовый городок

В Ашинском районе малолетние хулиганы раскурочили ледовый городок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на центральной площади Миньяра. Об этом в соцсетях рассказал скульптор городка Александр Романюк.

«Вчера это была тумба под Деда Мороза, – написал он под размещенной на своей странице фотографией. – Сегодня утром это уже руины. Еще внутри задумывается подсветка. Спасибо за помощь и поддержку».

Подключившиеся к обсуждению южноуральцы заподозрили в вандализме школьников, не однажды замеченных рядом со строящимся ледовым городком. Провинившихся предложили поймать и заставить бесплатно работать над восстановлением главного ледового городка Миньяра.

«Года идут, а люди не меняются, – написал один из горожан. – Хамы и бездельники, сами себе гадят! С таким отношением в Миньяре и елку скоро перестанут ставить».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.17

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