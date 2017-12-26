Упс… Русскую медную компанию обвинили в нагнетании ситуации в Коркино

Участники движения «Стоп ГОК» обвинили РМК в ухудшении ситуации в Коркинском разрезе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданно закончилось выступление председателя собрания депутатов Коркинского района Натальи Лощининой на второй встрече рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа (проект Русской медной компании).

Напомним, на первой встрече, состоявшейся 1 декабря, г-жа Лощинина высказалась категорически за строительство Томинского ГОКа, заявив, что рекультивация Коркинского угольного разреза с использованием «хвостов» обогащения – единственное решение проблемы жителей Коркино.

На что было рассчитано сегодняшнее выступление спикера собрания депутатов, можно только предполагать. Однако предварила его достаточно эмоциональная речь жительницы коркинского поселка Роза, расположенного прямо на борту карьера. «Мы не видим карьера, там постоянно дымит, – заявила женщина. – Поселок постепенно «сползает» на глубину разреза. Мы боимся, что сегодня мы ляжем спать, а завтра уже не проснемся».

Наталья Лощинина продолжила тему. Демонстрирую фотографии разрушающихся домов и дымящего карьера, депутат рассказала о том, что в районе наблюдается экологическая катастрофа. «Вы не знаете, каким воздухом мы дышим, – сетовала г-жа Лощинина. – Мы уже привыкли, мы не замечаем этого воздуха. Только те, кто приезжает, замечают». А далее спикер коркинских парламентариев сказала то, что поставило в крайне неудобную позицию представителей РМК. «Такого никогда не было, – пожаловалась Наталья Лощинина. – Да, раньше были пожары. Но с ними как-то справлялись».

Возможно, парламентарий хотела намекнуть таким образом, что строительство Томинского ГОКа приобрело уже значение жизненной необходимости. Однако г-жа Лощинина, вероятно, забыла, что работавшая ранее на карьере Челябинская угольная компания покинула объект и объявила об окончании своей деятельности. И почти два месяца Коркинский разрез и полыхающие в нем пожары, которые и душат коркинцев, являются предметом ответственности компании «Промрекультивация» – совместного предприятия ЧУК и АО «Томинский ГОК». При этом в РМК признают, что ЧУК в ближайшее время прекратит существование, и ГОК станет единственным учредителем «Промрекультивации».

На этом фоне, по крайней мере, вызывает настороженность заявленное ухудшение ситуации на разрезе именно после того, как туда «зашла» дочка предприятия, кровно заинтересованного в ухудшении ситуации для проталкивания проекта строительства. Это отметили и активисты «Стоп ГОКа». «Вы преднамеренно не тушите пожары и нагнетаете ситуацию!» – обвинил представителей РМК один из общественников.

Все попытки представителей медной компании объяснить, что юридически «Промрекультивация» пока крайне связана в борьбе с пожарами, не убедили экологов. Ведь в РМК не раз заявляли, что берут всю ответственность за тушение пожаров на себя.

Участники встречи договорились, что РМК представит на следующем заседании отчет о реальной ситуации в разрезе. В любом случае, сторонники строительства Томинского ГОКа будут выглядеть крайне бледно. Ведь отчет либо подтвердит обвинения «Стоп ГОКа» в намеренном нагнетании ситуации, либо покажет, что г-жа Лощинина с какой-то целью чересчур «акцентировала» проблему.

Челябинск, Виктор Елисеев

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