«У вас просто воняет»: воздух Челябинска лишил представителей СПЧ вежливости

Челябинский смог заставил представителей Совета по правам человека при президенте не стесняться в выражениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кратким и эмоциональным получилось выступление члена Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Ивана Засурского на встрече по проблеме Томинского ГОКа при Общественной палате Челябинской области. И речь правозащитник повел совсем не о ГОКе.

«Может быть, это будет невежливо, но… – извинился заранее Иван Засурский. – У вас просто воняет! Как же вы так довели ситуацию, что на улицу выйти нельзя? Это стыдно просто! Это отвратительно. Неужели город исчерпал себя, и здесь может быть только зона, где просто умирают люди».

Впрочем, в конце столь эмоционального выступления правозащитник все же выразил надежду, что ситуацию в городе изменится к лучшему. И не без участия активной части общества. «Вопросы экологии находятся в центре внимания горожан, и это может дать толчок к появлению именно в Челябинске первой в России системы всеобъемлющего общественно-государственного мониторинга».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.17

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