Банда мигрантов, грабившая дальнобойщиков на Южном Урале, предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело банды иностранцев, терроризировавших водителей большегрузов на дорогах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственной частью Главного следственного управления регионального главка направлено в суд уголовное дело в отношении трех уроженцев ближнего зарубежья, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 161 (грабеж), 162 (разбой) и 163 (вымогательство) Уголовного кодекса РФ.

Предварительным следствием установлено, что в 2016 году обвиняемые совершали указанные преступления в отношении водителей большегрузных автомобилей на автодорогах Челябинской области, преимущественно в ночное время. Мигранты врывались в кабины автомобилей, угрожали оружием водителям и требовали передачи им денег либо материальных ценностей в качестве оплаты проезда по автодороге.

От действий злоумышленников пострадало 14 физических и юридических лиц. Причиненный ущерб составил более миллиона рублей.

В настоящее время в целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемых судом наложены аресты.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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