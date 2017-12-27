В банке Челябинска вышвырнули на улицу клиентку, миллион которой потеряли

Общественникам пришлось вмешаться в спор между банком и клиенткой, у которой вдруг «исчез» миллион рублей со счета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в региональный штаб движения вкладчица одного крупного банка. В течение девяти лет пенсионерка являлась клиенткой финансового учреждения. Положив на счет 1 миллион рублей, она по договору ежемесячно получала проценты со вклада, которые расходовала на оплату коммунальных услуг и бытовые нужды.

Придя в очередной раз за деньгами, женщина узнала, что средств на ее счете нет, проценты ей не положены. Вместо разъяснений сложившейся ситуации сотрудники банка вызвали охрану, силой выставили клиентку на улицу, откуда ее госпитализировали на машине скорой помощи.

«У пенсионерки в банке было открыто два счета. По условиям договора проценты начислялись на минимальный остаток. Из-за сомнительных действий сотрудников финансовой организации в определенную дату на счетах оказалось 0 рублей, а миллион переместился на некий третий счет, – рассказал представитель общественников. – Мы подали исковое заявление в суд с целью взыскания как денежных средств, так и морального вреда. В данном случае возникшая ситуация нанесла вред здоровью человека. У нас на руках есть документы, подтверждающие обращение в скорую помощь с последующей госпитализацией, посещение поликлиники».

Изучив платежные документы и договоры, эксперты пришли к выводу, что пенсионерка совершенно права. А вот со стороны финансовой организации продемонстрирована некомпетентность либо халатность. Именно сотрудники банка допустили ошибку, из-за которой до вкладчицы была доведена неверная информация, а стресс привел к проблемам со здоровьем.

«Я считаю, что недопустима ситуация, когда человек находится в тяжелом моральном состоянии, жалуется на скачок давления, просит позвонить в скорую помощь, а сотрудники финансовой организации вызывают частное охранное предприятие и требуют вывести клиентку из помещения. Банковские работники смеялись, вызывающе себя вели, всем видом показывали, насколько им безразличны проблемы пожилой женщины, клиентки их учреждения, за счет которой они получают свою зарплату. Некорректно и поведение сотрудников ЧОПа, которые, видя, что человек пожилой, у него налицо проблемы со здоровьем, он просит вызвать скорую, а они усугубляют ситуацию и буквально вытаскивают женщину из помещения», – отметил Курилин.

В ходе взаимодействия общественников и руководства банка миллион и все причитающиеся проценты челябинке вернули. Принесены извинения. Решается вопрос о компенсации морального вреда. В настоящее время ведется внутреннее расследование по произошедшему инциденту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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