Мэрия Челябинска обещает закрыть городскую свалку к лету 2018 года

Власти Челябинска пообещали закрыть городскую свалку к лету наступающего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская свалка окончательно прекратит работу в апреле-мае 2018 года. Об этом заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, на рекультивацию свалки в бюджете Челябинской области уже запланировано 300 миллионов рублей. Еще 700 миллионов рублей власти города рассчитывают получить из федерального бюджета: чиновник заверил, что предварительное согласие на это уже получено от министерства экологии России.

Напомним, ранее в мэрии Челябинска заявляли, что с 1 января 2018 года свалка перестанет принимать коммунальные отходы от организаций и населения города, а в 2020 году закончится процесс ее рекультивации. Однако позднее стало известно, что на полигон ТКО в Полетаево с 1 января 2018 году начнут вывоз мусор только муниципальных организаций. Закончить же рекультивацию теперь обещают в 2021 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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