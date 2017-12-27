В Челябинской области начальник почты, похитившая больше 150 тысяч рублей, отделалась условным сроком

В Агаповке осудили за растрату бывшую начальницу почтового отделения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Агаповский районный признал 29-летнюю местную жительницу виновной в присвоении и растрате, совершенных лицом с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что женщина, являясь начальником отделения почтовой связи Магнитогорского почтамта УФПС Челябинской области, с июня 2016 года по январь 2017 года похитила из кассы свыше 130 тысяч рублей. Кроме того, она похитила государственные знаки почтовой оплаты, лотерейные билеты, карты оплаты и другие товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 24 тысяч рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

В итоге Магнитогорскому почтамту был нанесен ущерб, оцененный более чем в 155 тысяч рублей.

Факт присвоения денежных средств был выявлен в результате внутренней проверки, проведенной руководством почтамта, виновная сотрудница была уволена.

До вынесения приговора обвиняемая частично возместила ущерб, выплатив свыше 68 тысяч рублей, оставшаяся часть, взыскана по приговору суда.

Виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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