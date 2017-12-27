На Южном Урале растет число миллиардеров

В Челябинской области выросло число миллионеров и миллиардеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФНС по Челябинской области, в ходе декларационной компании 2017 года налоговыми органами региона получено более 308 тысяч налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, в том числе 240 тысяч за отчетный 2016 год. Доходы за прошлый год задекларировали более 12 тысяч индивидуальных предпринимателей, 175 нотариусов и 385 адвокатов.

В своих декларациях о доходах в пределах от 1 до 10 миллионов рублей заявили около 14 тысяч южноуральцев. В сравнении с прошлым годом число таких налогоплательщиков увеличилось на 1,3 тысячи. Доходы от 10 до 100 миллионов рублей (без учета вычетов и расходов) продекларировали 594 жителя области, от 100 до 500 миллионов рублей – 94, от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей – 15.

Продолжает расти в регионе и число рублевых миллиардеров. Так, если в 2016 году о доходах свыше 1 миллиарда рублей заявили 16 человек (против 14-ти в 2015-м), то на сей раз больше миллиарда заработали 18человек.

О доходах в крупных размерах заявляют предприниматели, работающие в сфере производства и оптовой торговли, а также граждане, совершающие операции на рынке ценных бумаг.

Основная же доля граждан обращается в налоговые органы в целях реализации прав на социальные налоговые вычеты и (или) имущественного налогового вычета по расходам на приобретение жилья и возврата налога из бюджета. Число таких граждан ежегодно увеличивается. В 2017 году в налоговые органы Челябинской области поступило свыше 225 тысяч деклараций, в которых физическими лицами заявлены социальные налоговые вычеты и (или) имущественный вычет по приобретению жилья. Инвестиционным вычетом, применительно к доходам, полученным в 2016 году, воспользовались 424 налогоплательщика, что 2,2 раза больше, чем в прошлую декларационную компанию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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