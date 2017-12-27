Дети не при чём: в полиции рассказали, кто сломал ледовый городок в Миньяре

Стали известны подробности обрушения ледового городка в Ашинском районе.

Как уже сообщал «Новый День», о ЧП на центральной площади Миньяра поведал один из скульпторов городка. На месте ледяного постамента Деда Мороза в минувший вторник строители обнаружили руины.

Местные жители заподозрили в вандализме школьников, замеченных вблизи недостроенных конструкций. Провинившихся даже предложили отправить на исправительно-трудовые работы. Кстати, в тот самый городок, чтобы заодно привести его в порядок к Новому году.

Вскоре выяснилось, что школьники оказались не причастны к разрушению ледяной тумбы. На основании публикации агентства «Новый День» была организована полицейская проверка.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, обрушение конструкции произошло по вине самих же строителей, неустойчиво разместивших вырезанные глыбы льда. «Признаков административного правонарушения в данном случае не усматривается», – добавили в областном полицейском главке, предположив, что обрушение также мог спровоцировать резкий ветер.

Будет ли проведена проверка работы подрядной организации, занимающейся возведением, как оказалось, небезопасного городка, в полиции не уточнили.

Тем временем, жители Южного Урала продолжают жаловаться на травмоопасные горки, отмечая, что зимние забавы для детей становятся все более экстремальными.

Напомним, в минувшую пятницу огромная глыба льда придавила 11-летнего школьника в Сатке. Мальчик забрался на горку без бортиков и ступенек, в итоге получил сложный перелом двух костей голени и был доставлен в Челябинскую областную больницу. По предварительным данным, ребенок забрался на ледяную конструкцию до окончания строительных работ и сдачи объекта.

Челябинск, Юлия Димова

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