Власти Челябинска отказались запрещать вырубку здоровых деревьев

В мэрии Челябинска заявили, что вырубка здоровых деревьев неизбежна: запрет положит конец развитию города. Об этом заявил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наложить вето на рубки здоровых деревьев градоначальнику предложили в ходе традиционной итоговой пресс-конференции. Однако эта идея г-ну Тефтелеву не понравилась: «Если мы сегодня вето наложим, Челябинск не будет развиваться», – заявил глава города.

По словам мэра, в Челябинске не так много пустырей, где не растет здоровых деревьев, чтобы можно было найти участки под строительство новых зданий. А потому вырубка неизбежна. Однако у горожан есть возможность воспротивиться этому – своим участием в публичных слушаний. «Я не помню ни одного раза, когда бы не прислушался к итогу публичных слушаний», – подчеркнул Евгений Тефтелев.

Не согласился он и с утверждением о неправильной технологии обрезки деревьев, когда от растения остается один голый ствол. «У меня не было по этому поводу ни одного представления от надзорных органов, – отметил градоначальник. – Ведь все это делается в рамках закона».

Что касается слухов о возрождении МУП «Горзеленстрой» и передаче ему функций по озеленению Челябинска, то в мэрии не видят для подобных действий повода, несмотря на многочисленные жалобы районных администраций на сложности, связанные с работой не всегда компетентных подрядчиков. «Озеленение – это функция внутригородских районов, – напомнил Евгений Тефтелев. – Считаю так, что районы должны наработать эту практику. Мы по-прежнему выделяем на озеленение 100 миллионов рублей, эта сумма предусмотрена и в бюджете на следующий год. В этом году районы сработали лучше, чем в прошлом».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.12.17

Дети не при чём: в полиции рассказали, кто сломал ледовый городок в Миньяре. / На Южном Урале растет число миллиардеров. / В Челябинской области начальник почты, похитившая больше 150 тысяч рублей, отделалась условным сроком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»