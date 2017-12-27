В Челябинске прекратили административное дело еще одной участницы «Стоп ГОКа»

Судья не нашел состава правонарушения в действиях активистки движения «Стоп ГОКа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня судьей Центрального суда Челябинска прекращено за отсутствием события административного правонарушения последнее дело, возбужденное после задержаний экоактивистов в день приезда в город президента России Владимира Путина. Об этом в социальных сетях сообщил член координационного совета движения «Стоп ГОК» Василий Московец.

Напомним, мэрия Челябинска согласовала на 9 ноября противникам строительства под Челябинском Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания) проведение серии одиночных пикетов «Встречаем президента!» С самого начала акций полиция реагировала на экоактивистов крайне нервно, а когда кортеж президента приблизился к Челябинску, начались задержания.

В итоге было задержано 14 человек, в отношении шести из них (включая организатора) составлены протоколы об административном правонарушении. В ходе судебных заседаний 5 административных дел были прекращены, организатора пикетов судья освободил от наказания в силу малозначительности правонарушения.

«Можно подвести итоги всего года, – пишет Василий Московец. – Всего в 2017 году к административной ответственности было привлечено 7 человек. Оштрафован только 1 (Борис Золотаревский), в отношении 6 дела прекращены (в том числе лишь одно – по малозначительности, остальные – за отсутствием состава и события правонарушений). Таким образом, 5 наших участников получили право на возмещение морального вреда, причиненного незаконными задержаниями и привлечением к административной ответственности, а также право на возмещение судебных расходов».

Кроме того, к уголовной ответственности полиция пыталась привлечь 4 человек, но в СИЗО в настоящее время находится лишь один активист. В возбуждении уголовного отдела в отношении пенсионерки, задержанной во время одиночного пикета 9 ноября, отказано. Все имущество, изъятое во время обысков у Сергея Белогорохова и Василия Московца, возвращено.

«Так что, год был хоть и сложный, но более-менее успешный! – резюмирует активист. – Действуем дальше!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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