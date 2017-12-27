Южноуральская полиция предложила идею новогодней иллюминации: дешево и красиво (ВИДЕО)

Полиция поздравила южноуральцев с приближающимся праздником специально снятым новогодним клипом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минутный ролик повествует о добром волшебнике, оказавшемся в реальности стражем порядка. Наивность сюжета с лихвой компенсируется идеей по организации новогодней иллюминации. Учитывая, что городские власти не стали заморачиваться с праздничным освещением города, идею полиции вполне можно было взять на вооружение.

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