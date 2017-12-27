Фирмы, аффилированные с вице-спикером южноуральского парламента, попали под «уголовку»

В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о невыплате заработной платы работникам трех предприятий, связанных с семейным бизнесом зампреда регионального Заксобрания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района областного центра провело проверку по обращениям работников ООО «Южуралтранс», ООО «Смолино-Гранит», ООО «Южуралнеруд-2» о невыплате заработной платы.

Установлено, что ООО «Южуралнеруд-2» имеет задолженность по заработной плате в размере 4,9 миллиона рублей за июль-ноябрь 2017 года перед 72 работниками, ООО «Смолино-Гранит» имеет задолженность перед 107 работниками в размере 5,9 миллиона рублей за сентябрь-ноябрь 2017 года, задолженность ООО «Южуралтранс» перед 44 работниками за май-сентябрь текущего года составила 3 миллиона рублей.

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокурором района директорам предприятий объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства, в интересах работников в суд направлены исковые заявления о выдаче судебных приказов, в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на общую сумму 255 тысяч рублей.

В результате принятых мер два директора предприятия прекратили исполнение своих обязанностей, по одному поставлен вопрос о его дисквалификации.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

По результатам их рассмотрения возбуждены 3 уголовных дела по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Ход расследования уголовных дел а также ситуация погашения долга по заработной плате находятся на контроле прокуратуры Челябинской области.

По некоторым данным, все три фирмы связаны с принадлежащей семье заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова компанией ПКО «Челябинск-Стройиндустрия». Они были включены в цепочку поставки застройщику строительного камня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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