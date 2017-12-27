В Челябинске маршрутка влетела в фуру

В Челябинске маршрутное такси влетело в большегруз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ДТП произошло примерно в 18:30 около троллейбусного депо №2. У маршрутки смята передняя правая сторона. На месте происшествия находятся 3 кареты скорой помощи, машина противопожарной службы. Сотрудники ГИБДД к моменту публикации еще не подъехали.

О пострадавших пока не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.12.17

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