В Челябинске маршрутка влетела в фуру

В Челябинске маршрутное такси влетело в большегруз.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло примерно в 18:30 около троллейбусного депо №2. У маршрутки смята передняя правая сторона. На месте происшествия находятся 3 кареты скорой помощи, машина противопожарной службы. Сотрудники ГИБДД к моменту публикации еще не подъехали.
О пострадавших пока не сообщается.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 27.12.17
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