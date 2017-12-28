«Влияние рутения»: южноуральцев вновь пугают монстрами (ФОТО)

Южноуральцы продолжают собирать коллекцию новогодних монстров: на этот раз «экспозицию» пополнила Снегурочка из Карабаша. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ровно год назад соцсети всколыхнула фотография Снегурочки, установленной на главной площади Каслей: новогодняя красавица больше смахивала на размалеванную нетрезвую бабу.

Некоторые даже признали в ней Верку Сердючку. Те, кто видел это произведение новогоднего искусства собственными глазами, утверждали, что вживую снежная девица еще страшнее, чем на фото.

В текущем году традицию подхватили скульпторы из Карабаша: в соцсетях появилась фотография местной Снегурочки: краснолицая тетка особенно эффектно смотрится на фоне рекламы пивного магазина.

Фото: группа «Карабаш | Karabash City» (VK)

Похоже, что облик внучки шокировал даже Деда Мороза, который, впрочем, тоже благообразием не отличается. Сразу видно, что они – родственники.

Фото: группа «Карабаш | Karabash City» (VK)

Карабашцы возмутились: «Городок в этом году самый стрёмный из всех, которые я помню!» «Глава города сэкономил на карабашцах. ((( Вот что он стоит без денег РМК», – пишут они в соцсетях. Другие строят версии: «Влияние рутения».

Порадовали горожан и в Верхнем Уфалее. Правда, местные умельцы довольно бережно отнеслись к главным новогодним персонажам, зато «оторвались» на рождественской теме.

Вот такая инсталяция появилась в сквере рядом с мэрией. Картину усугубляет присутствие слегка фиолетового пупса, завернутого в тончайшую пеленку – от такого зрелища мороз пробирает даже людей с крепкими нервами.

Местные жители гадают: подобным образом снеголепы намеревались оскорбить чувства верующих или, действительно, хотели как лучше?

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.12.17

Директору АО «Челябинское авиапредприятие» вынесли приговор. / До выборов президента осталось 80 дней: половина российских медиков не имеет доступа к Интернету. / Петля Юпитера и угроза революции. Астрологический прогноз РИА Новый День на 2018 год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»