Челябинцам запретили пускать фейерверки где придется

Жителям Челябинска предложили запускать фейерверки исключительно на специально отведенных площадках. Учитывая страсть горожан к салютам и челябинские расстояния, задача перевести все взрывоопасные развлечения на безопасные территории представляется невыполнимой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , глава города Евгений Тефтелев подписал распоряжение, регламентирующее запуск салютов и фейерверков в праздничные дни.

Для пиротехнических шоу определили всего семь площадок: Артиллерийская – 136 (ТРК «Горки»), Кирова – 78 (органный зал «Родина»), Комсомольский проспект – 113 (гипермаркет SPAR на перекрестке с улицей Чичерина), Копейское шоссе – 64 (ТРК «Алмаз»), Труда – 203 (ТРК «Родник»), Черкасская – 15 (возле ТРК «КС»), и тупик Большого переулка (пляж Советского района).

Впрочем, опыт прошлых лет и предновогодних дней показывает: горожане, скорее всего, будут запускать фейерверки там, где им удобнее – на улицах, во дворах и прямо с балкона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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