Ходите пешком: в Челябинске на праздники изменили расписание общественного транспорта

В Челябинске в новогодние и рождественские праздники городской общественный транспорт будет работать в особом режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 30 декабря автобусы будут работать по расписанию выходного дня, трамваи № 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 будут ходить по расписанию рабочего дня. Троллейбусы №5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19 также выйдут на линию по будничной схеме.

31 декабря несколько маршрутов закончат свою работу раньше:

Автобусы:

маршрут № 4 – последние автобусы отправятся с улицы Мамина в 21:15, от ЮУрГУ в 20:57. Рейсы отправлением с улицы Мамина в 20:40, 20:55 – отменяются.

маршрут № 31- последние автобусы отправятся с ЧМК в 20:27 по маршруту, 21:00, 21:14 до остановки «улица Куйбышева». С Академика Сахарова в 21:39 до ТРК «Фиеста». Рейс отправлением с ЧМК 21:38 отменяется.

маршрут № 34 – последний автобус отправится с остановки «Автобусный парк» в 19:50 с Мехколонны 21:17. Рейсы отправлением с остановки «Автобусный парк» 20:15 и с Мехколонны 21:42 – отменяются.

маршрут № 64 – последний рейс с остановки «Автобусный парк» отправится в 20:16, с железнодорожного вокзала в 21:23. Рейсы отправлением с автобусного парка 20:28 и 20:40 и с железнодорожного вокзала 21:46 отменяются.

В первые дни нового года режим работы городского транспорта скорректирован с учетом проведения культурно-массовых мероприятий и работы промышленных предприятий – более позднее время начала движения, увеличенные интервалы. Движение некоторых маршрутов будет приостановлено:

Автобусы:

№ 14 «Ж/д Вокзал – посёлок Новосиниглазово» (1 января).

№ 43 «ЧМК – посёлок старое Першино» (1 января).

№ 52 «Областная больница – посёлок Исаково» (1 января).

№ 17 «посёлок Фатеевка – улица Барбюса» (1 января).

№ 28 «Областная больница – Политехникум» (1, 2 и 3 января).

№ 32 «Автобусный парк – Областная больница» (1 по 8 января включительно)

Остальные маршруты работают по специальному расписанию.

Троллейбусы:

С 1 по 8 января включительно отменяются следующие троллейбусные маршруты:

№ 1 «ПКиО – Ж/д вокзал»

№ 2 «ЧТЗ – ПКиО»

№ 3 «Ж/д Вокзал – ЧТЗ»

№ 6 «ЧТЗ – Первозерный»

№ 11 «АМЗ – ЧТЗ»

№ 16 «АМЗ – ЖБИ»

№ 18 «ЧКПЗ – Вокзал»

Остальные маршруты 1 и 2 января будут ходить по специальному расписанию, на линию выйдет 65% единиц от работающих в выходные дни.

С 3 января вводится полное расписание выходного дня.

Трамваи:

С 1 по 8 января включительно отменяются следующие трамвайные маршруты:

№ 10 «Першино – ЦХП»

№ 18 «ЧЭМК – улица Чистопольская»

№ 21 «ЧЭМК – ЧМК»

Остальные маршруты 1 января работают по специальному графику на уровне 65% от расписания выходного дня. Со 2 января по полному расписанию выходного дня.

По вопросам работы транспорта пассажиры смогут обращаться в диспетчерские службы транспортных предприятий:

ООО «Общественный городской транспорт» 778-62-34, 8-912-776-62-34 (маршруты автобусов № 1, 4, 14, 17, 18, 28, 31, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 66, 81).

ООО «Мегаавто» 922-230-14-31 (маршрут автобуса № 33)

ООО «ТК Иремель» и ООО «Второй автобусный парк» 750-07-38 (маршруты автобусов № 15, 16, 43, 51, 52).

МУП «Служба организации движения» 2-400-555.

Челябинск, новый День, Ольга Арсентьева

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