В Челябинске лихорадит общественный транспорт

Последний рабочий день года в Челябинске отмечен сбоями в работе общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром было остановлено движение троллейбусов в районе Алого поля, а также на участке проспекта Ленина от ЮрГУ до улицы Энгельса. По некоторым данным, причиной послужило возгорание проводов контактной сети, по другой версии – из-за соли, которой посыпают дороги, вышел из строя контактный разъединитель.

На устранение неполадок ушло около часа, в 10:40 движение на указанных участках возобновилось. Но остановилось на проспекте Ленина от площади Революции до улицы Свободы – там произошел обрыв контактной сети. К 11 часам троллейбусы снова пошли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.12.17

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