Челябинские кондукторы отказываются пробивать полуторачасовой билет

Кондукторы челябинских автобусов, троллейбусов и трамваев оказались не в курсе введения полуторачасового единого пересадочного талона.

Напомним, единый пересадочный талон позволяет пассажиру, заплатив один раз, сделать неограниченное число пересадок за определенный промежуток времени. Ранее на поездку по единому талону отводился 1 час, теперь можно выбрать вариант маршрута – 60 или 90 минут. Это в теории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полной мере полуторачасовой единый пересадочный проездной билет начал действовать 26 декабря. Об этом агентству сообщил начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов.

«Билет будет действовать на автобусах, трамваях и троллейбусах, – уточнил чиновник. – В обеих муниципальных организациях проведена соответствующая ознакомительная работа с кондукторами, программное обеспечение полностью готово к работе».

Однако, в действительности, все оказалось не столь однозначно. Так, читатель РИА «Новый День» рассказал, что его попытка приобрести полуторачасовой билет 27 декабря закончилась безрезультатно. «Кондуктор была искренне удивлена, услышав, что я прошу продать полуторачасовой билет, – отметил челябинец. – Причем она настаивала, что есть только часовые билеты».

В мэрии инцидент объясняют привычными «шероховатостями». «Вы же помните, как начиналось с часовым билетом, – сказал Роман Болотов. – К сожалению, и сейчас возможны подобные инциденты. Может быть, не до всех еще дошли разъяснения». Начальник городского управления заверил, что уже через несколько дней подобные недочеты исчезнут. Не исключив, правда, и возможность технических сбоев.

Пока же картина не изменилась: кондукторы, правда, уже в курсе, что существует полуторачасовой билет, но пробивать его не торопятся. Точнее, торопятся пробить часовой билет, вынуждая пассажира заплатить за дальнюю поездку дважды.

«Вагон 2125, время 12:42. Перед тем, как подать карту, говорим: на 90 минут. Кондуктор пробивает карту, после этого спрашивает: «Что? Вам часовой?» «Нам 90 минут». «Так и говорите нормально, – заявляет кондуктор, – как я вас понимать должна?!» – рассказали сегодня в группе «Послушано Челябинский транспорт» в соцсетях.

Об инциденте сообщили в ЧелябГЭТ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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