С Новым годом! С новым смогом! В Челябинске НМУ объявлены до вечера 1 января

В Челябинске на ближайшие 3 дня объявлены неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30, 31 декабря и 1 января в городе будет хозяйничать юго-восточный ветер. Напомним, в последнее время при восточных ветрах в Челябинске практически всегда объявляют НМУ.

На этот раз метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ и неблагоприятные для рассеивания примесей, по данным Челябинского гидрометеоцентра, будут действовать в Челябинске с 18 часов 29 декабря по 19 часов 1 января.

При НМУ 1 степени опасности рекомендуется:

ограничить пребывание на улице;

освежать воздух в помещениях только с помощью кондиционеров (проще говоря, не открывать окна);

заниматься физкультурой и спортом только в закрытых спортивных комплексах;

лучше всего вообще уехать за город.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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