С Новым годом! С новым смогом! В Челябинске НМУ объявлены до вечера 1 января

В Челябинске на ближайшие 3 дня объявлены неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30, 31 декабря и 1 января в городе будет хозяйничать юго-восточный ветер. Напомним, в последнее время при восточных ветрах в Челябинске практически всегда объявляют НМУ.
На этот раз метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ и неблагоприятные для рассеивания примесей, по данным Челябинского гидрометеоцентра, будут действовать в Челябинске с 18 часов 29 декабря по 19 часов 1 января.
При НМУ 1 степени опасности рекомендуется:
- ограничить пребывание на улице;
- освежать воздух в помещениях только с помощью кондиционеров (проще говоря, не открывать окна);
- заниматься физкультурой и спортом только в закрытых спортивных комплексах;
- лучше всего вообще уехать за город.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 29.12.17
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