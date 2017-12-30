Попытка №2: пассажиры аэробуса, экстренно севшего в Челябинске, отправятся в Санкт-Петербург на резервном самолете

Пассажиры рейса 6462 «Челябинск – Санкт-Петербург», экстренно вернувшегося в аэропорт, отправят через несколько часов на резервном самолете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аэробус авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Челябинска сегодня в 6 часов 15 минут, однако взлет отложили примерно на полчаса, а через 40 минут после начала полета самолет развернули: пассажирам сообщили, что на борту возникли неполадки, и борт возвращается в Челябинск.

В разных ведомствах дали разную информацию о случившемся: по одним данным возникла разгерметизация салона, по другим – сбой в системе кондиционирования лайнера.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» заявили, что сразу после взлета сработал датчик закрытия двери в пассажирской части лайнера, но разгерметизации не было, сообщает «Интерфакс». Пассажиров разместили в гостинице аэропорта, за счет авиакомпании их обеспечат питанием и водой.

Из Москвы для них пришлют резервный самолет. Согласно онлайн-табло аэропорта «Челябинск», ориентировочное время вылета 19:00. Повторная регистрация должна начаться в 17:30.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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