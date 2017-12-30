В Челябинске закрыли главный ледовый городок – тает

В Челябинске на площади Революции закрыли ледовый городок, причина – плюсовые температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городок закрыли по соображениям безопасности: при положительных температурах наружного воздуха ледяные горки начинают разрушаться от внешнего воздействия и становятся опасны для катающихся. Это касается и ледяных скульптур: они становятся хрупкими, теряют устойчивость и вполне могут травмировать посетителей.

Отметим, сейчас в город около 0, сегодня ночью синоптики ожидают понижение температуры до минус 3 – минус 7 градусов, завтра днем прогнозируются до минус 5, а ночью – уже до минус 15. Так что к вечеру 31 декабря городок должны снова открыть.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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