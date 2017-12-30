Аномальные морозы, ледяные дожди, тающие городки – природа устроила жителям Земли предновогодние испытания

Накануне 2018 года природа устроила жителям Земли настоящие испытания: пока одну часть света трясет от аномальных морозов, другую заливает несвойственными для этого времени года дождями и талыми снегами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центральных и северо-восточных штатах США из-за холодов, гололеда и снегопада погибли не менее 7 человек. Аномальные для тех мест низкие температуры держатся уже неделю. Например, в Нью-Йорке температура воздуха опускается до минус 13 градусов при том, что обычно в декабре ниже минус 2 не бывает.

В некоторых населенных пунктах штата Мичиган за сутки выпала месячная норма осадков. В штате Пенсильвания побит рекорд 15-летней давности: тогда там выпало 120 сантиметров снега, а сейчас за неделю снежный покров достиг 147 см, причем на 60 см сугробы подросли за одни сутки.

В Канаде ледяной дождь оставил без электричества более 55 тысяч человек. Ремонтные работы осложняются гололедом и падением деревьев.

По прогнозам синоптиков аномально низкие температуры могут продержаться в Северной Америке еще неделю.

Тем временем, в Москве в ночь на 30 декабря температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до плюс 3,9 градуса. Это стало абсолютным максимумом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. Прежний температурный рекорд 30 декабря был установлен в 1994 году – воздух прогрелся до 3,7 градуса.

Аномально теплые температуры зафиксированы и на Урале. Например, в Челябинске закрыли главный новогодний городок – ледяные горки и скульптуры начали таять.

2018 год тоже может преподнести неприятные сюрпризы: в той же Северной Америке возможны разрушительные торнадо, в Европе ожидаются сильные осадки, что может привести к подтоплениям, а в Сибири прогнозируются засуха и лесные пожары.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.12.17

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