И вот опять: в Челябинске один за другим эвакуируют торговые центры

В Челябинске эвакуировали 4 торговых центрах.

Как уже сообщал «Новый День», примерно в 16:30 началась эвакуация ТРК «Алмаз», потом появилась информация об эвакуации ТРК «Куба». Переполох случился и в ТРК «Фокус», покупателей, правда, не эвакуировали, но некоторое время новых посетителей не пускали. Зато эвакуация проводилась в торговых комплексах «Фиеста» и «Кольцо».

В правоохранительных органах отмечают, что звонки, послужившие поводом для эвакуации ТРК, поступили по IP-телефонии, что напоминает события начала октября.

Напомним, 4 октября в Челябинске были эвакуированы чиновников областного правительства, работники южноуральских министерств и ведомств, городской администрации, мэрии Копейска, немногим позже в эту волну попали районные управления соцзащиты и центры занятости, суды, ЗАГСы, вокзалы, аэропорт.

Также виртуальные террористы обрушились со звонками о бомбах на образовательные учреждения областного центра. В результате были сорваны уроки в десятках школ и гимназий, на улицу вывели студентов всех крупных вузов, прошла эвакуация в ряде детсадов. Около 17 часов массовая эвакуация добралась до челябинских бизнес-центров, гостиниц, ТРК.

В общей сложности в южноуральской столице бомбы искали в162 объектах, еще 3 здания были оцеплены в Копейске. В эвакуации участвовали более 65 тысяч человек. По данным властей, телефонная атака лжетеррористов оказалась одной из самых масштабных в России.

Отметим, сразу несколько торговых центров эвакуировали сегодня и в Екатеринбурге.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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